Yalova’da atık sular sulamada kullanılacak

YASKİ tarafından projelendirilen arıtmadan çıkan suyun ileri arıtma ile tarımsal sulamaya kazandırılmasına yönelik çalışma tamamlandı. Yapılan yatırımlar sonrasında kurulan tesis sayesinde arıtılan su ileri arıtmaya da alındıktan sonra sulama suyuna dönüştürüldü. Tesisin hizmete girişi öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi. AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, arıtma tesisine yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Şu anda devam eden bir derin deşarj projemiz var. Bu projede kara kısmı bitti. Deniz kısmının üçte biri tamamlandı. Ama önemli bir proje var ki o da ileri arıtma ile arıtılan suyun sulama suyu olarak kullanılması projesi. Zira gelecekte su kaynakları çok daha büyük önem kazanacak. Biz bu projeyi çok önemsedik. Bu suyun yeniden kullanımını sağlamak için geliştirilen bu projeye gerekli desteği verdik. Bu su sulamada kullanılacak. Bu sayede akarsu kaynaklarını da daha tasarruflu kullanmış oluruz. Şu anda 15 dönümü sulayabilecek bir kapasiteye sahip tesisi hizmete sokacağız. İlerleyen süreçte 15 dönüm olan bu tesisi 500 dönüme çıkartmak istiyoruz. Ama tüm arıtmadan çıkan suyu arıtabilirsek ki burada 35 bin metre küp su çıkıyor. Bunu arıtmak da 11-12 milyon TL gibi bir maliyet gerektiriyor. Ama 3 bin 500 dönümlük alanı arıtacak kadar su demek bu. İlerleyen süreçte hedefimiz bu elbette" dedi.

GES Projesinde de sona gelindiğini vurgulayan Demirel, "Ayrıca dünyada tek olacak bir proje var. 1 Megavat gücünde GES kuracağız. Arıtma üstüne konan güneş panelleri ile bu tesisin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Türkiye’den bir çok belediye buna başvurdur ancak sadece YASKİ kabul edildi. Bu tesisin ana giderlerinden enerji giderlerinin kendi içinden karşılanması demek arıtmanın daha az maliyetle sağlanması anlamına gelir. 14-15 milyon TL gibi bir maliyet gerektiriyor. Biz bu yatırım için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Yalova Belediyesi’nden de hizmet bekliyoruz"

AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ise,"Yalova Belediyesi’nde meclis üyesi olduğum dönemde arıtmanın yapılması konusunda imzam var. Bu bana gurur veriyor. İlin temiz tutulması anlamında bu tesis önemli. Arıtma tesisimize çok önemli yatırımlar yapılıyor. GES başta olmak üzere, derin deşarj ve ileri arıtma gibi bir çok önemli proje hayata geçiriliyor. Yalova ölçeğinde bir ilin sadece arıtma tesisine 13-14 milyon TL’lik yatırım yapması gerçekten önemlidir. Temennimiz Yalova Belediyesinin de bir an önce gözle görülür kamuoyunu tatmin edecek. Yalova Belediyesi hizmet üretiyor dedirtecek hizmetleri görmek istiyoruz" dedi.

Ardından hep birlikte tesisi gezen ve arıtmadan çıkan suyun ileri arıtmadan geçerek sulama suyuna dönüşmesine imkan tanıyan tesisin açılışı gerçekleştirildi.