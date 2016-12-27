Yalova'da 36 yıldır güğümle boza satıyor

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Yalova'da, 36 yıldır soğuk kış gecelerinde seyyar bozacılık yapan Muharrem Kuşgözlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğini zor şartlar altında gerçekleştirse de işini severek yaptığını söyledi.

Evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki Kuşgözlü, bozanın darı, buğday, mısır unu, çikolata tozu, muz tozu, şeftali suyu gibi birçok karışımından yapıldığını ve yıllardır kalitesini bozmadan satış yaptığını belirtti.

Kuşgözlü, soğuk kış gecelerinde bütün olumsuzluklara rağmen bozayı insanlarla buluşturduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Yağmura, çamura ve sokak köpeklerinin saldırılarına aldırış etmeden her gün 18.00-23.00 saatlerinde yaklaşık 20 kilogram boza satıyorum. Yalova'da sadece ben bu işi yapıyorum. Müşterilerime bozanın iyisini içirmeye çalışıyorum. Bu bozanın anında tüketilmesi gerekiyor. İnsan sağlığına birçok faydası var. Özellikle bağırsakların çalışmasında, mide rahatsızlıkları gibi hastalıklara iyi geliyor. Bu işin birçok zorluğu var. Vatandaşlara şifa dağıtırken kendimizi de soğuk kış gecelerinde korumamız gerekiyor. Ayrıca karanlıkta, sokaklarda 'Boza' diye bağırıyorum. Bazen sokak köpeklerinin saldırısına maruz kalıyorum."

Kuşgözlü'nün sokaklarından geçiş saatini bilen bazı Yalovalılar, ellerindeki bardak ve kaplarla bozadan tatmak için hazır bekliyor.