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Yalnız yaşayan adamı evde bıçaklayarak öldürdüler

Yalnız yaşayan adamın evine giren hırsızlar kendilerini fark eden ev sahibini feci şekilde öldürdü.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:56
Yalnız yaşayan adamı evde bıçaklayarak öldürdüler

Osmaniye'de tek başına yaşayan Mustafa Oran, evinde bıçaklanarak öldürüldü.

64 yaşındaki Mustafa Oran'ın 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki evinden sesler duyuldu. Komşuların polise haber vermesiyle ekipler olay yerine geldi.

Polis evden kaçmaya çalışan iki şüpheliyi yakaladı, içeri girildiğinde ise Oran'ın cansız bedeni bulundu.

Hırsızlık için eve giren üç kişinin Mustafa Oran'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Polis ekipleri kaçan üçüncü şüpheliyi arıyor.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:56
  1. cinayet
  2. Osmaniye
  3. hırsızlık
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