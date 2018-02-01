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Yaldızlı mobilya depresyon sebebi

Depresyon, Türkiye’de 2 milyon kişiyi tehdit eden bir duygu bozukluğu. Daha çok sonbahar ve kış aylarında görülüyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:18
Yaldızlı mobilya depresyon sebebi

Sonbaharla birlikte kısalan gün, güneş ışınlarının kendini daha az göstermesi, melatonin hormonunun daha az salgılanmasına, bu durum da depresyona sebep olabiliyor. Psikologlarla çalışan mimarlar ise, mevsime dayalı yaşanan bu duygu yoğunluğuna karşı yaşanan olumsuzlukları ev dekorasyonuyla azaltabileceğimizi söylüyor. Depresyonu önleyecek en önemli yöntemlerin başında ortam ışığı ve aydınlatma...

-Dekorasyonda sık kullanılan altın sarısı olumlu enerjiyi yok ediyor. Uzak durun. Yaldıza aldanmayın!

-Özellikle salon ve antre dekorasyonunda kırmızı, sarı ve turuncu gibi sıcak tonları, toprak ve bej renkleri tercih edebiliriz. Bu renkler sohbet isteği uyandırır.

-Saksılar, renkli yastıklar, avizeler, çerçeveler ve albümlerle salonunuzu canlandırabilirsiniz.

-Mobilyalarınızın ahşap kısımlarını da renklendirebilirsiniz. Yastıklar ve yer minderleri ile yeni ve daha rahat edebileceğiniz ortamlar mümkün.

-Keskin hatlara sahip olan eşyalar ve objeler, beyinde korkudan sorumlu olan bölgeyi harekete geçiriyor. Yuvarlak hatlı, düz ahşap ve süslü dekoratif kıvrımlar kendimizi güvenli, rahat, mutlu ve huzurlu hissedeceğimiz bir mekân oluştururlar.

-Eşyaları azaltın. Fazla eşyanın olmadığı modern dekorlar da insanı rahatlatır.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:18
  1. depresyon
  2. yaldızlı mobilya
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