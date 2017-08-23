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Yalçın'dan oyuncularına eleştiri!

Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın düzenlediği basın toplantısında, açıklamalar yaptı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:29
Yalçın'dan oyuncularına eleştiri!

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Milli maç arasından sonra daha çok koşan ve mücadele eden bir Eskişehirspor ortaya çıkacaktır." dedi.

Yalçın, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta evlerindeki Elazığspor maçında mağlup olduklarını hatırlattı. Bu sezon Eskişehir'de çıktıkları ilk maçı kazanmak istediklerini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Elazığspor karşısında çok iyi oynadığımızı söylemek mümkün değil. Maçın 60-65. dakikasından sonra fizik kapasitemiz düşüyor. Çok hamle şansımız da yoktu. Oyun itibarıyla belli bölümlerde iyi oynadık. Kazanabilirdik de ancak olmadı. Fırsatları değerlendiremedik. Bu da bizim için şanssızlıktı. Oyun olarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Mücadele ve agresiflik anlamından daha çok çalışmalıyız. Oyuncularım daha istekli ve arzulu olmalı. Rakiplerimiz bizden daha çok istekli. Biraz daha mücadele edip, oyun açısından daha istekli olmalıyız. Önümüzdeki Denizlispor maçı bizim için daha iyi olur diye düşünüyoruz. Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi göstermeye çalışıyor. Milli maç arasından sonra daha çok koşan ve mücadele eden bir Eskişehirspor ortaya çıkacaktır."

"Kapasitemizin yüzde 50-60'larında oynuyoruz"

Sergen Yalçın, futbolda şansın da önemli bir faktör olduğuna değinerek, yakalanan pozisyonların golle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Futbolcuların enerjilerini ekonomik kullanıp, akılcı ve mücadeleci olması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Maçlarda daha bilinçli oynamamız lazım. Denizlispor maçında çok daha iyi oynayacağız. Milli maç arasında iyi hazırlanıp, güçlü ve iyi durumda olan bir Eskişehirspor ortaya çıkacaktır. Şu anda kapasitemizin yüzde 50-60'larında oynuyoruz." diye konuştu.

Yalçın, tedavisi devam eden Erkan Zengin'in yarın takımla antrenmanlara çıkacağını belirterek, tecrübeli futbolcunun hafta sonu takımdaki yerini alacağını bildirdi.

Cezaları nedeniyle seyircisiz oynamanın kendilerini etkilediğini kaydeden Sergen Yalçın, "Taraftarımız olsa Elazığspor maçını kazanırdık. Futbolcular seyirci olmasını ister. Önemli ve etkili bir taraftarımız var. Onların olmaması bizim için büyük dezavantaj." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:29
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