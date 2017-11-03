Yalçın Topçu'dan tepki: Eşeklik yapma edepli ol

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tekirdağ’da sarf ettiği sözler ile alakalı gazetecilerin sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu; ''Cumhurbaşkanlığı makamına ve şahsına yapılan mesnetsiz yalan, iftira ve hakaret yargıya taşındı. Ak Parti yetkilileri de yapılan iftira ve hakarete gerekli cevabı yasal zeminlerde verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, aynı zamanda da %52 ile ilk defa doğrudan milli irade tarafından seçilmiş Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermiş biri olarak sorunuza vereceğim cevap malum zata karşılık değildir. Çünkü birine cevap vermek için önce lafa, sonra söyleyene bakmak gerekir. Bu yüzden sözüm kamuoyunca bilinen bir tespittir. Demokrasi tarihimizde ilk defa milletin doğrudan oyu ile; dışardan yedi düvel, içeriden birbirine benzemez 17 partiye rağmen seçilen, 15 Temmuz da küresel emperyal güçlerin piyonu FETÖ’nün alçak darbesine milleti ile birlikte darbe indiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkomutanı ve seçilmiş Cumhurbaşkanına yapılmış hakarete Kürt’ü, Türkmen’i Arap’ı, Zaza’sı, Arnavut’u, Boşnak’ı, Abhaz’ı, Çerkez’i, Alevi’si, Sünni’si ile Büyük Türk Milletinin vereceği cevap ‘biz seni oylarımızla seçtik, tek başına senin iki katından fazla oyla seçilmiş Cumhurbaşkanına şeddeli eşeklik yapamazsın, edepli ve saygılı ol, seçilmiş olduğunu unutma olacaktır.'' dedi.

2011 yılına kadar kendisinin de temsili siyaset yaptığını hatırlatan Yalçın Topçu ''temsili siyaset yapan arkadaşlara tavsiyem; yapıcı, yol gösterici, sorumlu, sen dili yerine ben dili kullanan, pozitif bir anlayışla muhalif siyaset yapmalarıdır'' şeklinde konuştu.