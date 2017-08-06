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Yalçın Topçu'dan Kemal Kılıçadaroğlu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kılıçdaroğlu'nun Alman dergisine verdiği mülakatta Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmasına sert tepki gösterdi.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:56
Yalçın Topçu'dan Kemal Kılıçadaroğlu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman Focus Dergisi’ne verdiği mülakatta, "2019’da demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getireceğiz ve Erdoğan'ı iktidardan indireceğiz. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. AB’nin demokrasimizi güçlendirebilecek ve Avrupa standartlarının uygulanmasına yardımcı olacak her türlü katkısı önemlidir" ifadelerine sert tepki gösterdi. Topçu, "Bu talihsiz açıklama bize ülkemizin ve milletimizin içten ve dıştan nasıl bir sarmalla karşı karşıya olduğunu anlatmaya yeterlidir" dedi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:56
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