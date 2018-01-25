Yalçın Topçu'dan Afrin mesajı

Şırnaklı belediye başkanları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette bölgenin son durumu ve hizmetleri hakkında bilgiyi bizzat belediye başkanlarınnı kendisinden dinleyen Topçu "terörle mücadeleyi, vatan bekçiliğini ve vatandaşa hizmeti bir arada yürüten belediye başkanlarımızı milletin evinde ağırlamaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

“Biz 40 yıldır 'Bölücü Terör Örgütü' adıyla kamufle edilmiş küresel saldırıyla, gayri nizami bir harple karşı karşıyayız. Birçok iyi niyetli yaklaşıma rağmen BTÖ ve beslendikleri odaklar elbirliği ile vahşetlerini planlarken, bizler de bu kuklalar ve sahipleriyle mücadelemizi sürdürdük ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Devlete ve millete çok acı maddi ve manevi kayıplar verdirten bu mücadelede, hamd olsun bugün gelinen noktada mücadelede, ülkemizin tamamında ve gerektiğinde sınır ötesinde hukuk çerçevesi içinde başarılı neticeler alınmaktadır."

“TÜRKİYE DOSTLARINA ‘YUNUS’ YÜZÜNÜ, DÜŞMANLARINA ‘YAVUZ’ YÜZÜNÜ GÖSTERMEKTEDİR”

"Türkiye içeride ve dışarıda, dostlarına ve mazlumlara 'Yunus' yüzünü, düşmanlarına, zalimlere ve eşkıyaya ise 'Yavuz' yüzünü göstermektedir. Bu çerçevede sınırlarımız içinde terör ve terörist önemli ölçüde sindirilmiş fakat sınır dışında ise, bazı sözde dostlarımızın da teşvikiyle tehlikeli bir yuvalanma söz konusu olmuştur. Bu nedenle devlet devletliğini göstermiş, uluslarası hukukun ve BM sözleşmesi ilgili maddesi ile BMGK kararları gereği, sınır dışından ülkemize yapılan terör saldırılarını durdurmak, sınır güvenliği ile birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için terör ve teröristi inlerinde yok etmek, üç kişiden ikisi ile akraba olduğumuz kardeşlerimizi de PKK-PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak ve sınırlarımızın etrafını güvenli hale getirmek için Başkomutanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile kardeşlerimizin yaşadığı topraklara, barışı, güvenliği, adaleti götürecek ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlatıldı. Rabbim ordumuzu muzaffer etsin. Şehidlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şifa versin.

“MİLLET TEK YÜREK OLMUŞ, ADETA KUVAY-I MİLLİYE RUHU DİRİLMİŞTİR”

Bu harekat Büyük Türk Milletinin kahir ekseriyetinden onay almıştır. Hükümet kararlıdır,devlet kararlıdır, Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni; bütün millet tek yürek olmuş, adeta ‘Kuvay-ı Milliye’ ruhu dirilmiştir. Buradan geri adım asla söz konusu değildir.

“TÜRKİYE TOPRAKLARIN ALTINDAKİLERİYLE DEĞİL ÜSTÜNDEKİLERİYLE İLGİLENMEKTEDİR”

“Hiç bir ülkenin toprağında asla gözümüz yoktur. Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Türkiye bu toprakların altındakileriyle değil üstündekileri ile ilgilidir. 3,5 Milyon Suriyeli ve Iraklı kardeşimiz senelerdir misafirimiz ve bütün dünya bunu sadece seyretmekte. Biz ise ekmeğimizi bölüşmeye devam etmekteyiz.İnsanlık buna şahittir. Bu davranışımız devlet ve millet olarak bu çoğrafyaya ve bu çoğrafyanın insanına bakışımızın delilidir.”

“TERÖR ADALET KILICIYLA KÖKÜNDEN KESİLİP ATILACAKTIR”

“Terör - terörist -terörizim bütün uzantılarıyla ülkemizden ve bölgemizden,devletimizin ve milletimizin adalet kılıcıyla kökünden kesilip atılacaktır. Türkiye güneyinde bir terör devletine müsaade etmeyerek, bölgede yaşayan bütün unsurların güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını sağlayacaktır.”

“ANKARA MERKEZLİ YERLİ VE MİLLİ STRATEJİLER…”

“Osmanlı’nın otoritesi ve yönetim anlayışı yüzlerce yıl barış ve istikrar sağlamıştır. Osmanlı’nın çekildiği coğrafyalarda bugün güvenlik,özgürlük,adalet barış aranıyor. Osmanlı’nın varisi olan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle, Ankara merkezli yerli ve milli stratejileri ile bölgesine huzur, barış ve istikrarı getirecektir. Sömürünün, zulmün yerine paylaşım, adalet, barış ve hoşgörü yeniden hakim olacaktır. Bugün Türkiye’nin önünde sadece Osmanlı hinterlandından doğan fırsatlar değil, ata yurtlarından gelen güzel müjdelerin açtığı yeni imkânlar da vardır. Özellikle yer altı zenginlikleri ve bakir imkânlarıyla Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle kurulan iyi münasebetler, bu asrın Türk Asrı olarak adlandırılmasını kendiliğinden doğuracak, diğer yandan Mezopotamya’da, Körfez’de, Afrika’da ve Balkanlar’da atılan samimi adımlar meyvesini verecek ve Kızıl Elma ülkümüzün ışığında bu asrın en gür sedasını da İslam’ın sedası yapacaktır.”

“ZAMAN AY YILDIZLI AL BAYRAĞA BORCUMUZU ÖDEME ZAMANIDIR”

“Zaman ecdadın Malazgirt’te, Kudüs’te, Çanakkale’de, Sakarya’da dimdik durduğu gibi ve 15 Temmuz’da bizim olduğumuz gibi her daim bir olma, kardeş olma, ‘Millet-i Vahide’ olma zamanıdır. Koyun koyuna toprağın altında yatan bayrak için, vatan için, namus için, Allah için şehit olmuş ecdadımıza ve Ay yıldızlı al bayrağa borcumuzu ödeme zamanıdır.

“Milletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun. Şehidlerimizin şerefli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.”

“ŞIRNAK ADINA, AFRİN’DE MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDA ŞAVAŞIP ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ”

Ziyarette kabulleri için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya minnetlerini sunan Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, Uzungeçit Belediye Başkanı Hacı Yıldırım ve Karalar Belediye Başkanı Halef İnan adına konuşan Şenoba Belediye Başkanı Sabri Babat “Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bekası için Kürt asıllı vatandaşlar olarak her birimiz, yaşlımız gencimiz şehit olmaya hazırız. Bu bayrak inmeyecek bu ezan dinmeyecektir. Afrin’deki mesele bir Kürt-Türk savaşı değildir. Kürt’ün Türkmen’in Arap’ın başına haçlıların tebelleş ettiği, emperyal ülkelerin kuklası terör örgütü ile savaştır. Bizler dedelerimizin Çanakkale’de yaptığı gibi hem bu maşaları hem de bu arkasındaki güçleri yeneceğiz. Biz Şırnak adına tekrar bildiriyoruz ki; Afrin’de Mehmetçiğimizin yanında şavaşıp şehit olmaya hazırız.''