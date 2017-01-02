Yalçın Topçu terör saldırısı sonrası İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İHH öncülüğündeki Suriye yardım tırlarını uğurlamak ve bazı temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi.

Yalçın Topçu terör saldırısı sonrası İstanbul’da
Eklenme: 02 Ocak 2017, 13:52
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı’nda Sultanbeyli Kardeşlik Platformu ve İHH yöneticileri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Pendik Kurtköy’de bulunan Özel Emsey Hastanesi’ne giderek burada yatan hastalara moral ziyareti gerçekleştirdi. Hastane yöneticileri ile Türkiye’nin sağlık sektöründe kat ettiği mesafeleri değerlendiren Topçu, hastane ziyareti sonrası Sultanbeyli ilçesine geçti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı’nda temaslarda bulunan Topçu, daha sonra İHH öncülüğünde gerçekleştirilen İyiliğe Yol Ver etkinliğine katılacak. Topçu gün içinde terör saldırısına maruz kalan eğlence mekanına da geçerek, emniyet yetkililerinden saldırıya ilişkin detaylı bilgiler alacak.

 
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