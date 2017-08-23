Yalçın: Müzakereye Hazır, İmzaya Uzağız, Yeni Adımlar Bekliyoruz

4.Dönem Toplu Sözleşme süreci tüm hızıyla sürüyor. Son olarak bugün Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu, “2018 için 3.5+3.5, 2019 için 4+5”lik teklife kapalı olduklarını ancak teklifin müzakereye uygun olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın , Memur-Sen Genel Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi. Artık son 8 saate girildiğini aktaran Yalçın, hükümetten makul bir teklif beklediklerini vurgulayarak, “kamu görevlilerini mutlu edelim” çağrısında bulundu. Basın açıklamasına, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve Memur-Sen 81 İl Temsilcisinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Son 8 Saatteyiz: Kamu Görevlilerini Mutlu Edelim





4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlangıcından bu yana 21 gün geçtiğini kaydeden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın , “An itibariyle, müzakere aşaması için son 8 saatlik dilimdeyiz. Geldiğimiz aşama itibariyle; önümüzdeki 8 saat, Türkiye’yi rahatlatacak, kamu görevlileri açısından huzur ve mutluluk eşiği oluşturacak ve her iki tarafça gönül rahatlığıyla imza altına alınacak toplu sözleşme metni yazmak için yeterli bir zamandır. 14 Ağustos itibariyle Kamu İşveren Heyeti tarafından bize sunulan 3+3+3+3 şeklindeki teklifi, kesin bir dille müzakere edilemez bulmuş ve bunu açık bir dille ifade etmiştik. 14 Ağustos’tan bugüne, masanın yetkili özneleri, farklı vesilelerle ve yöntemlerle hem kendi aralarında hem de söz sahibi öznelerle ve kurumlarla toplu sözleşme diplomasisi yürüttü” diye konuştu.

Hükümet Makul ve Makbul Tekliflerle Gelsin





Memur-Sen olarak, sadece toplu sözleşme süreciyle ilgili olarak değil genel itibariyle ve karşılıklı pazarlık olan bütün süreçlerde, uzlaşmaya, çözüme ve paydaşlığa odaklı bir çerçeveyle hareket ettiklerinin altını çizen Yalçın, “4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin ilk anından itibaren de bu doğrultuda hareket ettik. Tekliflerimizin maaş zammıyla ilgili bölümünü İşveren/Hükümet tarafına tercih fazlalığı oluşturmak adına 3 alternatifli hazırladık. İstedik ki, Hükümet bu tekliflerin oluşturulmasına esas olan bütçe yükü ya da geniş kapsam gibi farklı alt yapıları dikkate alarak bize makul ve makbul tekliflerle gelsin. Bugün Kamu İşveren Heyeti tarafından bize iletilen 2018 yılı 3,5+3,5 ve 2019 yılı için 4+5 teklifleri, makul ve makbul olana doğru yaklaşma noktasında önemli bir adımdır. Fakat yeterli ve ikna edici değildir” şeklinde konuştu.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bize sunulan teklif, enflasyon farkı noktasında her iki yılda da hatta her altı aylık dönemde de artış yapılması ihtimali yüksek olan tekliflerdir. Oysa, Memur-Sen olarak biz başlangıçtan bu yana diyoruz ki; kamu görevlilerine maaş zammını enflasyon değil masa versin. Maaşlarımızı enflasyon oranları üzerinden tahmin etmeyelim, toplu sözleşme metnine bakarak kesin olarak hesaplayabilelim.”

Bize İletilen Teklif Kamu Görevlilerini Mutlu Etmekten Uzak





Önce enflasyonu sonra da maaşını tahmin etmek durumunda olan kamu görevlilerine dikkati çeken Yalçın, iki yıl öncesinden önümüzdeki iki yıllık dönemde herhangi bir aydaki maaşını kesin olarak hesaplayabilecekleri bir toplu sözleşme metninin oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Yalçın, “Bize bugün iletilen teklif ne yazık ki böyle bir imkanı vermekten uzaktır. Bize sunulan teklif, kamu görevlilerini memnun etmekten, geleceğe dair güven duygusu vermekten uzaktır. Kamu görevlilerinin büyümeden pay almasına imkan sağlamaktan, enflasyona karşı korumaktan uzaktır. Bu kadar uzak olunan hususun varlığı karşısında, bu teklifi imzalamaya yakın olmak bizim için söz konusu değildir. Bize göre, masaya gelmesi gereken 4-5 puan daha var. Bu noktada, masanın imzaya hazırlanması, kaleme mürekkep konulması için masaya konulacak ve bize sunulacak birkaç puana ihtiyaç var” diye konuştu.

Teklif, Müzakereye Uygun, İmzaya Uygun Değil





Puan yerine, ek ödeme ya da taban aylık noktasında artış öngören tutar ya da toplu sözleşme ikramiyesini artırmaya dönük yeni bir hamlenin de olumlu ve kabul edilebilir bir adım olacağını kaydeden Yalçın, “Evet, Kamu İşveren Heyeti’nin müzakere sürecinin son günü itibariyle deklare ettiği teklif müzakereye uygun fakat imza atmaya uygun değildir. Bu teklif, kamu görevlilerinin beklentilerine dönük bir bakışın yapıldığını ve fakat beklentinin tam olarak görülmediğini gösteriyor. Kamu görevlilerinin beklentilerine, Memur-Sen’in tekliflerine bakıldığında, görülmesi gereken her şeyin görülmediği anlaşılıyor. Önemli bir adım atılmış fakat bu adım Memur-Sen’in tekliflerine, kamu görevlilerinin haklı beklentilerine yakınlaşmayı tam olarak sağlayamamıştır” ifadelerini kullandı.

Atılan Adım için Teşekkür Ediyoruz, Birkaç Adım Daha Bekliyoruz





Sürecin halen devam ettiğini sözlerine ekleyen Yalçın, “4. Dönem Toplu Sözleşme süreci halen devam etmektedir. Süreci uzlaşmayla tamamlamak için gereken zamana sahibiz fakat gereken zam puanlarına henüz sahip değiliz. Bu anlamda, masayı müzakere aşamasından imza aşamasına taşımak için, birlikte ter akıtmamız gereken önümüzdeki süreyi doğru oranlara ulaşmak için kullanmak durumundayız. Kamu İşveren Heyeti’nin bugün sunduğu teklife karşı bizim durduğumuz nokta nettir. Attıkları adım için teşekkür ediyor ve birkaç adım daha atmalarını bekliyoruz. Amacımız uzlaşmak ve Türkiye’nin büyümesini hakça paylaşmak. Hedefimiz, kamu görevlilerinin hak ettiği maaş rakamlarını bordrolarına yansıtmak. Hayalimiz, daha müreffeh bir Türkiye’yi birlikte kurmak ve kamu görevlilerine bu refahtan pay aktarmak. Bütün bunlar için, masaya yeni oranların gelmesi gerekiyor. Çok yüksek oranlardan bahsetmiyoruz” dedi.

“Türkiye’nin kasasının, Türkiye’nin gücünün, birikiminin, potansiyelinin karşılayabileceği oranlar istiyoruz” diyen Yalçın, “Kamu İşveren Heyeti’nin bugün sunduğu teklife karşı bizim durduğumuz nokta nettir. Attıkları adım için teşekkür ediyor ve birkaç adım daha atmalarını bekliyoruz. Amacımız uzlaşmak ve Türkiye’nin büyümesini hakça paylaşmak. Hedefimiz, kamu görevlilerinin hak ettiği maaş rakamlarını bordrolarına yansıtmak. Hayalimiz, daha müreffeh bir Türkiye’yi birlikte kurmak ve kamu görevlilerine bu refahtan pay aktarmak. Bütün bunlar için, masaya yeni oranların gelmesi gerekiyor. Çok yüksek oranlardan bahsetmiyoruz. Türkiye’nin kasasının, Türkiye’nin gücünün, birikiminin, potansiyelinin karşılayabileceği oranlar istiyoruz. Biz, bu oranlar geldiğinde imza atarız ve İşveren Heyeti ile birlikte kamu görevlilerinin çifte bayram yaşamasını sağlarız. Çifte bayram için, toplu sözleşmenin her iki yılına birkaç puan ilave edilmesi yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Atılan imzalarla Kamu Görevlilerini Mutlu İnsanlar Zümresine Katalım





Konuşması sık sık sloganlar ve alkışlarla bölünen Yalçın, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Biz umuyor ve inanıyoruz ki; Türkiye’yi büyütme noktasında ter akıtanlar ve sonuç alanlar, bu noktada kendilerinin asli paydaşı olan kamu görevlilerini mutlu etmek için masaya ilave puanlar aktaracaktır. Biz, inanıyoruz ki; Türkiye’nin geleceğine değişim ve gelişimlerle yön verilen yakın tarihin mimarları, kamu görevlilerinin yakın geleceğindeki, önümüzdeki iki senedeki maaşlarını adalet ve hakkaniyetle uyumlu bir değişime evirecektir ve masaya ilave puanlar getirecektir. Mevcut durum itibariyle, müzakereye hazır, imzaya uzağız. Adım atılır ve birkaç puan masaya sunulursa; müzakere süreci biter ve imzalar karşılıklı olarak atılır. Atılan imzalarla, huzurlu ve mutlu insanlar kitlesine doğrudan 5 Milyon 100 bin dolaylı olarak 20 Milyon insan katılır.”