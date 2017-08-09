Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin maaşına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşme sürecinin 1 Ağustos'ta başladığını anımsattı.





Görüşmelerin 7 Ağustos'a kadar hizmet kollarına ait tekliflerin komisyonlarda ele alınmasıyla devam ettiğini belirten Yalçın, dün itibarıyla genel tekliflerin görüşülmeye başlandığını bildirdi.





Yalçın, 11 hizmet kolundaki toplam 658 maddelik tekliflerinin komisyonlardaki değerlendirmelerin ardından 338'e indirildiğini dile getirerek, toplu sözleşme sürecinin bütün hızıyla sürdüğünü söyledi.





Hükümetin kamu görevlileri ve memur emeklileri için belirlediği zam teklifini 14 Ağustos'ta kendilerine sunacağını hatırlatan Yalçın, "Biz, 14 Ağustos'ta hükümetin 'evet' demesini bekliyoruz. Teklifimize karşılık bir teklif sunulması yerine 'Evet sizin teklifinizi kabul ediyoruz' denmesini bekliyoruz. Çünkü Memur-Sen olarak sunduğumuz teklifler makul teklifler." ifadelerini kullandı.





- "Toplumun tamamını ilgilendiren bir süreç"





Kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışların ekonomiye olumlu etki edeceğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme süreci sadece memurları ilgilendiren bir süreç değil. Başta esnafımız olmak üzere dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren bir süreç. Tekliflerimizi kamu maliyesini, küresel hareketleri dikkate alarak hazırladık. Bundan dolayı da sunduğumuz teklifler verilmeyecek ya da verilemeyecek teklifler değil. Verilebilecek teklifler ürettik. Yoksulluk ile açlık sınırı arasında memuru çıkartıp, refah sınırında maaş alan bir konuma taşımak istiyoruz. Kamu çalışanlarının yüzde 70'i bu iki sınırın arasında. Dolayısıyla yoksulluk sınırının üzerine çıkmış bir kamu görevlisi hayalimiz var. Verdiğimiz teklifler bir, iki toplu sözleşme sonrasında kamu görevlilerini yoksulluk sınırından çıkartıp, refah seviyesinde maaş aldığı bir zemine taşıyacak. Bu yüzden sunduğumuz teklifler gerçekçi tekliflerdir."





"Hükümetin 1 Ocak 2018'e kadar kararını ifade etmesi gerek"





Yalçın, teklifleri arasında 4/C'liler, 4/B'lilerin kadroya alınması ile kamuda memur işi yapan işçi statüsündekilerin durumunun ele alınmasının da bulunduğunu vurgulayarak, "Bu tekliflerimizi önceki toplu sözleşme masasına da taşımıştık. Orada, üzerinde çalışılacak denilerek hükme bağlanmıştı. Bu teklif yıl içerisinde çalışıldı. Bütün taraflarla Devlet Personel Başkanlığında kurulan komisyonlarda görüşüldü. Kamu Personeli Danışma Kurulunda yeteri kadar gündeme geldi. Onun için bu teklifleri tekrar çalışmaya gerek yok. 4/C ve 4/B'liler ile kamuda memur işi yapan işçi statüsündekilerle ilgili teklifimizin kapsamını ve maliyetini kamu biliyor. Bu konuda daha fazla çalışma yapmaya gerek yok. Artık kararın verilmesi gerekiyor" diye konuştu.





Toplu sözleşme masasında hükümet ile mutabakata varılan bir konunun hayata geçirilmemesinin hem Kamu İşveren Heyetini hem de kamu görevlileri sendikaları tarafını itibarsızlaştıracağına dikkati çeken Yalçın, 1 Ocak 2018'e kadar hükümetin kararını net olarak ifade etmesi gerektiğini dile getirdi.





Memur-Sen'den üç alternatifli teklif





Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri için Memur-Sen, üç alternatifli teklif sunmuştu.





Buna göre, ilk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.





Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.