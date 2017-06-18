Yalçın Ayhan'ın yeni takımı belli oldu
Göztepe ligde kalıcı olmak adına transfer çalışmalarına hız verdi.18 Haziran 2017 Pazar 14:44
Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ile Fenerbahçeli Stoch'u kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların stoper bölgesine ise Yalçın Ayhan'ı düşündüğü bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den ayrılan 35 yaşındaki savunmacının Göztepe yönetiminin 1 yıllık teklifini kabul ettiği belirtildi.
Yalçın Ayhan'ın transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Başakşehir savunmasında önemli işlere imza atan deneyimli oyuncu turuncu-lacivertli formayla çıktığı 101 maçta 10 gol atarken 5 de asist kaydetti. Yalçın Ayhan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.