Yalçın Ayhan, Osmanlıspor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, savunma oyuncusu Yalçın Ayhan'ı transfer etti.



Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan tecrübeli futbolcu, bu akşam Antalya kampında takıma katılacak.



Bu sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olan tecrübeli stoper, ligin ilk yarısında 13 karşılaşmada forma giydi.



Yalçın Ayhan, önceki gün karşılıklı anlaşarak Yeni Malatyaspor'la yollarını ayırmıştı.