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Yalancılıkta çığır açtı! Öyle iftiralar attı ki…

Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP İstanbul Milletvekili Pavey, New York Times için kaleme aldığı ve cezaevlerindeki koşulları aktardığı yazısında yalan ve iftiraları kaleme aldı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:13
Yalancılıkta çığır açtı! Öyle iftiralar attı ki…

Pavey"Erdoğan'ın cezaevleri" başlıklı yazısında yalan ve iftiraları ile Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalıştı. Pavey yazısında cezaevlerindekilerin joplar ile dövüldüğü yalanını yazdı. Pavey yalanını o kadar ileri götürerek cezaevinde tuvaletlerde bile kamera olduğunu savundu.

Pavey yazısında "Türkiye cezaevlerinde o kadar çok gazeteci, yazar ve uzman kişi var ki, dolandırıcılık, tecavüz, hırsızlık, yağma ve haraç kesmekten hüküm giymiş 38 bin kişi ceza süreleri dolmadan onlara yer açmak için serbest bırakıldı" iddiasında bulundu.

Adalet Bakanlığı yetkilileri denetimli serbestlik süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkartılması ile 38 Bin kişinin tahliye olduğunu ancak cinsel istismar ve tecavüz suçlularının kapsam dışı bırakılarak kesinlikle serbest bırakılmadığına dikkat çekti.

FETÖ'CÜ GARDİYANLARI SAVUNDU

Pavey yazısında "Gardiyanlar bile korkuyor. Bir bardak su rica etseniz, muhalefete iyi davranma suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için size su vermeyecekler. Birçoğu da darbeden sonra işten çıkarıldı." diye yazarken işten çıkartılan FETÖ'cü gardiyanları savundu.

Pavey cezaevindekilere kitap verilmesine rağmen kitap verilmediğini iddia ederken, mektup yazmalarının yasak olduğunu da savundu. Yetkililer cezaevlerinde kitap ve mektup yasağının kesinlikle olmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:13
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