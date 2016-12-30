Yalancı Portakal… ‘haberi’ yüzünden mahkemelik oldu

İstanbul Beşiktaş'taki Büyükdere Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada 19 yaşındaki Berkay Beyaz'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıktı ve orta şeritte bulunan bariyerleri aşıp, karşı şeride geçti. Otomobil, başka bir otomobilin üzerine düştü ve kazada bir kişi vefat etti. Sürücü Berkay Beyaz ise yaralandı. Beyaz'ın önce alkollü olduğu ileri sürülüp ceza kesilse de hastanede yapılan kan testi sonucu alkolsüz olduğu tespit edildi. Hakkındaki ceza da iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Berkay Beyaz hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Söz konusu dava, Fox TV'de yayınlanan akşam haberlerine konu oldu. İddiaya göre Fatih Portakal, haber sunumunu yaparken habere kendi fikir ve yorumlarını kattı. Çünkü, Portakal'ın hızlı ve alkollü olarak bahsettiği Berkay Beyaz'ın, alkollü olmadığı tespit edilmişti. Berkay Beyaz'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, yorumlarıyla adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiğini ileri sürdüğü Fatih Portakal'ı savcılığa şikayet etti. Avukat Alp'in şikayeti sonrası Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı.