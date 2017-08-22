Yalan Türkiye haberiyle rezil oldular!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan Dubai TV isimli kanal, Katar'ın başkenti Doha'da hükümet karşıtı protestoların olduğu yönünde haber yaptı. "Katarlı muhalif kaynaklar"a dayandırılan haberde, aralarında Türkiye'den gelenlerin de olduğu askerlerin, protestoculara biber gazı sıktığı iddia edildi.

Ancak Katar hükümeti basın ofisi, bunun yalan haber olduğunu belirtti. Ofisin müdürü Saif El Tani, “Bu, ambargoyu sürdüren ülkelerin uydurduğu yalan haberlerden yalnızca bir örnek” dedi.

Hafta başında Katar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) şikâyette bulunmuştu. Şikâyetin sebebi, Suudların sahip olduğu Dubai merkezli Al Arabia TV’de Katar Havayolları’na ait bir yolcu uçağının düşürüldüğü bir animasyon yayımlamasıydı. Videoda, Suudi arabistan hava sahasına yanlışlıkla giren bir Katar uçağının düşürülebileceği iddia ediliyordu.

Bu yalan haberlerin, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar'a ambargosu sürerken gelmesi dikkat çekti. Bu ülkelerin 'teröre destek' suçlamasını Katar reddediyor.