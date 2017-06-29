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Yakutiye’den Yukarı Sanayi Mahallesi’ne 6 bin ton asfalt

Yakutiye Belediyesi, şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:59
Yakutiye’den Yukarı Sanayi Mahallesi’ne 6 bin ton asfalt

Mevcut yollarda kış aylarında meydana gelen hasarlar ve yeniden asfalt atılmasına karar verilen yollarda Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarının yaz ayları süresince yoğun bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Ali Korkut, “Yukarı Sanayi Mahallesi’nde hemen hemen yarıdan fazlası tamamlanan sokaklara yaklaşık 3 bin ton asfalt atıldı. Yaklaşık 6 bin ton asfaltla mahallenin tüm sokakları asfaltla kaplanacak. İlçemizin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. İlçemize yakışmayan her türlü eksikliği tespit edip anında müdahale ediyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:59
  1. Yakutiye
  2. Ali Korkut
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