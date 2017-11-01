Yakubu hayatını kaybetti

Amansız bir hastalığa yakalanan Abubakari Yakubu, yaşamını yitirdi. Gana Futbol Federasyonu üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı.



Ajax alt yapısında başladığı futbol kariyerini aynı kulüpte sürdüren Yakubu, daha sonra Vitesse formasını giydi. 2009'da 28 yaşında Vitesse'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Ganalı futbolcu, yeşil sahalara veda etti.



Gana Milli Takımı'nın formasını da 13 kez giyen Yakubu, 2006 Dünya Kupası'nda da yer almıştı.