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Yaktın Galatasaray'ı Bilic!

Badou Ndiaye için girişimlerine devam eden Galatasaray'a, West Ham'ı çalıştıran Bilic'ten kötü haber geldi.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:04
Yaktın Galatasaray'ı Bilic!

Şu sıralarda West Ham United’ı çalıştıran Beşiktaş’ın eski antrenörü, gözünü Osmanlısporlu oyuncuya dikti.

Sarı-Kırmızılılar’ın 5 milyon Euro artı iki oyuncu teklifiyle başlayıp, 7 milyon Euro’ya kadar çıktığı bu transfer girişiminde, West Ham’ın tam 8 milyon Euro ile Osmanlı’nın kapısını çaldığı öğrenildi.

Fiyat yükselince, Galatasaray’ın işi de zora girdi. Hatta Başkent temsilcisinin, İngiliz kulübünden gelen teklifi de geri çevirerek, daha yüksek teklifler beklemeye koyulduğu bildirildi.

Eğer bu transfer gerçekleşmezse, Galatasaray yeni bir 8 numara transferi için tekrar düğmeye basacak.

Kaynak:Şampiy10

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:04
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