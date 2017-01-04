Yaktığı semaver sonu oldu

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Adana'ya sebze almak için gelen 44 yaşındaki Fesih Gezer, kamyonetine koyduğu semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Yaklaşık 5 gün boyunca kamyonetin içerisinde duran cesedi, yanına park eden kamyondaki sürücü fark etti.

ISINMAK İÇİN SEMAVER YAKTI

Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ne 29 Aralık'ta giriş yaptığı belirlenen Gezer, kamyonetin kaloriferini açmak yerine ısınmak için semaverde çay demleyip içti. Fesih Gezer, semaverdeki odunlar yanarken de kamyonetin içine alıp bir süre sonra da uykuya daldı.

YAKTIĞI SEMAVER SONU OLDU

Semaverden çıkan gaz nedeniyle kendinden geçen Fesih Gezer, aracın içerisinde hayatını kaybetti. Devrilen semaver, aracın koltuğunun bir kısmını ve Gezer'in yüzünü de yaktı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmasının ardından Fesih Gezer'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.