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Yakıt tankeriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Silivri'de, TEM otoyolunda akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:10
Yakıt tankeriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

TEM otoyolunda akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunun Silivri kesiminde, Ahmet Hakan Ö. yönetimindeki 34 BY 2562 plakalı otomobil ile Elvan B. yönetimindeki 34 VHR 71 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Hakan Ö. yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı sürücü, Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten sağlanması, otoyolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından, trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:10
  1. Ahmet Hakan
  2. Silivri
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