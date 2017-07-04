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Yakıt tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ndeki yangına müdahale etmek üzere iş makinesi götüren TIR, Aydın'dan Denizli istikametine giden akaryakıt yüklü tanker ile çarpıştı.

04 Temmuz 2017 Salı 03:20
Yakıt tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var

Denizli-Aydın karayolunda, Sarayköy ilçe merkezinin Aydın yönündeki çıkışında orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan bir tırla yakıt tankeri çarpıştı.

TANKER PATLADI, ÇEVREDEKİ ARAÇLAR DA ALEV ALDI

Çarpışmanın ardından yakıt tankeri büyük bir gürültüyle patladı. Daha sonra yangın çıktı.

Ayrıca yoldan geçen en az 4 araçta da yangın başladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü olay yerinde trafik akışı çift yönlü olarak kapatıldı.

"BURASI SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞ DURUMDA, 3 ÖLÜ 4 YARALI VAR"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Tin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarayköy'de dün öğleden sonra çıkan yangınla ilgili basın mensuplarına bilgi verdiği sırada patlama olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili bilgileri paylaşan Tin, "İlk belirlemelere göre 3 ölü, 4 yaralı var. Burası savaş alanına dönmüş durumda. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Müdahale ediliyor. Şu anda biz de şaşırmış durumdayız. Yangını söndürmek üzere çalışma yapılırken ana yol üzerinde bu felaketin yaşanıyor olması bizi tedirgin ediyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 03:20
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