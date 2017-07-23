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‘Yakışmamış’ dedi ve talimatı verdi…

Tabiat parkı olan Sera Gölü çevresinde yapılan perde beton Bakan Soylu'yu kızdırdı. Bakan Soylu, "perde  beton" çalışmasının Sera Gölü'ne yakışmadığını söylediği ve bu nedenle en kısa  sürede gerekenin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 15:03
‘Yakışmamış’ dedi ve talimatı verdi…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'ta dün katıldığı programların ardından memleketi Trabzon'a  geçti.Soylu, Sabah saatlerinde, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Sera Deresi Vadisi'nde  1950'deki heyelanın ardından oluşan Trabzon'un önemli  turizm mekanları arasında bulunan Sera Gölü Tabiat Parkı'nda incelemelerde  bulundu.  Sera Gölü'nün çevresini de gezen Soylu, göl çevresinde yapılan "perde  beton" çalışmalarını inceledi.

 Bakan Soylu'nun incelemelerin ardından ilgililerle görüşerek, "perde  beton" çalışmasının Sera Gölü'ne yakışmadığını söylediği ve bu nedenle en kısa  sürede gerekenin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

7 YIL ÖNCE TABİAT PARKI İLAN EDİLDİ!

Sera Gölü, 2010 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan göl, Sera  Deresi Vadisi'nde bulunuyor. Oluşum hikayesi, barındırdığı canlı türleri, kent  merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle  popüler olan göl, Trabzon'a 10, Akçaabat sahiline 3 kilometre mesafede yer  alıyor.  Ulaşımı kolay olan göl, 1950'de yaşanan heyelanda kayan toprak ve  hafriyatın derenin önünü kapatıp suyun normal akışını kesmesi sonucu oluştu.

  
 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 15:03
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