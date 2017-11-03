Yakınının cenazesine giderken kazada hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki kazada, bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.



Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Hasret Çelik'in kullandığı otomobil, Kuzören Emirleri Köyü yakınlarında önündeki Ahmet D'nin yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasret Çelik, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.



Çelik'in yanındaki Cemil Pir ise olay yerinde hayatını kaybetti. Pir'in otomobil içerisinde sıkışan cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra aynı hastanenin morguna götürüldü.



Kazaya ilişkin tır sürücüsü Ahmet D. ise gözaltına alındı.



Hasret Çelik ve kayınpederi olduğu öğrenilen Cemil Pir'in, Kastamonu'ya bir yakınlarının cenaze törenine gittiği öğrenildi.