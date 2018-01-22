Yakın tarihte benzeri olmayan hava taarruzu

Afrin’e düzenlenen hava akını 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü pilotların ayrılmasıyla birlikte büyük yara alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın (HKK) eski günlerine döndüğünü gösterdi. Darbe girişimi sonrası pilot sandalye oranı ideal olan 1.5’tan 0.8’e düşmüştü. HKK ihtiyacı FETÖ kumpasıyla ordudan ayrılan pilotları geri çağırarak çözdü. 100’ü F-16 pilotu olmak üzere toplamda 220 pilotun TSK’ya dönüş yolu açıldı. Pilotların bir kısmı uçmaya başladı. Kalan kısmı ise Mayıs ve Kasım aylarında intibak eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayacak. HKK, 2019’da 1 uçağa 1.5, 2023’te ise 1 uçağa 2 pilot olacak seviyede pilot sandalye oranını artırmayı hedefliyor.

“Benzeri yakın tarihte yok”

Güvenlik uzmanı eski bordo bereli subay Abdullah Ağar, “Afrin karasalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi. En son 2007’de Irak’ın kuzeyine yapılan harekata 50 uçak katılmıştı. 113 hedefin yüzde 95.57 bir isabetle, 108’inin vurulması ise bir rekor. Dünyada benzeri yok” dedi.

“Öncelikli hedefler vuruldu”

Savunma sanayi araştırmacısı Turan Oğuz ise HKK’yı hedef alan yorumlara esaslı bir mesaj verildiğini söyledi: “Bu başarı uçaklarımızın hedefleme podlarının, mühimmatlarımızın güdüm kabiliyetlerinin ve pilot eğitimlerimizin üst düzeyde olduğunu gösterir. Üstelik, tüm dünyada ‘Türkiye pilotlarını ve savaşma kabiliyetini kaybetti’ diye yazılar yazılırken mesajı almışlardır. 108 hedef imha edildiyse zaten öncelikli hedeflerin çoğu vurulmuş demektir. Bu hava harekatında asıl olan vurulan hedef sayısından çok uluslararası arenadan gelen ukalaca vuramazsınız mesajlarına 72 uçaklık büyük bir güçle kararlılık mesajı vermemizdir. Bu bir psikolojik üstünlük kurma hamlesidir. Bu noktadan sonra ne zaman vuracağımız kestirilemez.”

“Askeri literatüre girer”

Emekli albay ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Milli Güvenlik ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Başkanı Erol Başaran Bural ise hava taarruzunun literatüre girecek seviyede başarılı olduğunu söylüyor: “Şimdiye dek yapılmış Irak kuzeyi ve Fırat kalkanı harekatlarıyla kıyasla çok sayıda uçağın en iyi koordinasyon seviyesinde yapılmış bir harekat olduğu söylenebilir. Türk Hava Kuvvetleri’nin bu harekatı hava taarruzları literatürüne girecek düzeyde en üst seviye hazırlık ve koordinasyona işaret etmektedir. 72 adet uçağın pistten kalkması, başka bir ülke hava sahasında harekatı icra edip sağ salim üsse dönmesi bile büyük bir çaba ve başarıdır. PKK terör örgütü tarafından yapılan olumsuz propagandanın ötesinde şimdiye dek bölgeden sivil kaybı haberi gelmemesi en büyük başarı olarak değerlendirilmelidir.”

Pars, Atmaca, Hançer, Kaplan, Korsan…

Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı’ harekatı kapsamındaki hava taarruzuna Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki farklı üslerden 72 uçak katıldı. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu olan 132’nci Hançer Filo’ya ait 12 adet F-16 savaş uçağıyla birlikte Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu 181’inci Pars ve 182’inci Atmaca filoya ait uçaklar Afrin’e bomba yağdırdı. Bombardımana Malatya 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu 171’inci Korsan Filo’ya bağlı F-4E 2020 Fantom savaş uçaklarının da katıldığı bildirildi.

Hava üslerine takviye

Savunma kaynakları hava üslerinde turuncu olan alarm durumunun geçtiğimiz hafta kırmızıya yükseltildiğini belirtti. Buna bağlı olarak sınıra yakın üslere Balıkesir, Eskişehir ve Merzifon’dan takviye olarak çok sayıda F-16’nın havalandığı bildirildi. Nitekim dün Balıkesir’deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu 192’nci Kaplan Filo’ya ait F-16’lar Adana’daki İncirlik Üssü’nde görüntülendi. Hava üslerinde hareketlilik dün de devam ederken, F-16’lar ‘yumuşatma’ adı verilen hava taarruzlarını sürdürdü. Savaş uçakları yumuşatma faaliyeti gereği kara harekatında ilerleyecek zırhlı birlikler ile komandoların güzergahındaki terörist unsurları vurdu. TSK, önceki gün vurulan 108 hedefle birlikte, dün kalkan 32 uçağın 45 hedefi daha vurduğunu açıkladı. Böylelikle sığınak, mevzii, silah ve mühimmat depoları ile barınakların da olduğu toplam 153 hedefin imha edildi.

“O beş hedef siviller olduğu için vurulmadı”

Eski bir savaş pilotu olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, 113 hedeften beşinin niçin vurulamadığını şöyle anlattı: “Türkiye savaş suçları işliyor diye propaganda yapıyorlar. Kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Uçaklarımızın çok büyük bir gece harekatı başarısı var. Vurulamayan sadece 2-3 hedef var. Orada bizim İHK dediğimiz ‘İleri Hava Kontrolörleri’ var. Orada siviller olduğu için vurmadık. Biz diğer ülkeler gibi bombalama yaptıktan sonra özür dileriz diyecek bir devlet değiliz.”

VATAN’ın edindiği bilgiye göre uçakları hedeflere yönlendiren İHK’dan hedeflerin çevresinde siviller olduğu için ateş açılmasın uyarısı geldi. Hedef temiz olmadığı için Harekat Merkezi’nden bu beş hedef için uçaklara ‘Vurmayın. Pas geçin” talimatı verildi.