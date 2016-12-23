Yakın arkadaşları: Evet, Mert FETÖ'cüydü

Rus Büyükelçisi Karlov'u vuran ve ölü ele geçirilen Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantısını ve uyuyan hücre elemanı olduğunu, ByLock'çu örgüt üyeleri ile sağladığı telefon irtibatı ile devre arkadaşlarının ifadeleri ele verdi. Suikastçı Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili araştırma kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. MİT, Emniyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve 18 kişilik Rus heyetin ortak çalışması, suikastçının FETÖ bağlantılarını tek tek ortaya döküyor.

KIRMIZI VE TURUNCU LİSTEDEN

Suikastçının FETÖ'nün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanmadığı ancak 6'sı kırmızı, 2'si turuncu kategoride yer alan ByLock kullanıcıları ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Şahsın 'patates hat' üzerinden ByLock kullanıp kullanmadığına da bakılıyor. İstihbarat birimleri, ByLock kullanıcılarını kırmızı, turuncu, mavi şeklinde listelemişti. ByLock'u çok yoğun kullanan, kullanıcı kimlikleri belirlenen ve FETÖ ile yüzde 99 bağlantısı olan kişiler 'kırmızı' kategoride kabul ediliyor.

'ABİLERİ' YOLUNU AÇTI

Suikastçının FETÖ militanı olduğunu kanıtlayan diğer bir delil ise devre arkadaşlarının ifadeleri oldu. Soruşturmanın eksiksiz sürdürülmesi için gizli tutulan bu isimler, katil Mevlüt M. Altıntaş'ın FETÖ evlerine gidip örgüt toplantılarına katıldığını aktardı. Polis okulunda örgüt abileri ile haftalık görüşmeler yaptığı saptanan suikastçıyı, Aydın-Söke'de bulunan FETÖ'ye ait Körfez Dershanesi'ndeki örgüt üyelerinin polisliğe yönlendirdiği ve sınavlarda da yolunu açtığı saptandı.

KORUMA ROZETİNİN SIRRI

Katliam gecesi suikastçı Altıntaş'ın dikkat çekmeden içeri girmek için koruma polisi rozeti taktığı belirlendi. Bu rozeti Emniyet'te sadece Emniyet Koruma Dairesi'nde görevli polisler takabiliyor. Ankara'da bu rozeti tüm görevliler tanıyor ve biliyor. Yakasında bu rozet olan polise tüm yollar açılıyor. Bunu bilen Altıntaş'ın bu taktiği uyguladığı değerlendirilirken, şahsın rozeti nasıl temin ettiği araştırılıyor.

EL NUSRA KAMUFLAJI...

FETÖ evlerinde görüldüğüne dair tespitin 2015'te Emniyet Yüksek Disiplin Kurulu'nun soruşturma dosyasına girmesinin ardından, suikastçı Altıntaş'ın evini ve telefonunu değiştirdiği belirlendi. Katil bu süreçten sonra el Nusra kamuflajına büründüğü, Bank Asya'ya para yatırmak, sosyal medyada FETÖ propagandası, ByLock gibi faaliyetlerden uzak durup FETÖ kimliğini sakladığı değerlendirildi.

HEDEF SAPTIRMA TAKTİĞİ

Suikastçının kaldığı otel odasında bulunan 3 farklı el Nusra Kitabı ile küçük bir kağıda yazılmış el Nusra yemininin de kamuflaj için kullanıldığı sonucuna varıldı. İstihbarat birimleri, kitapları yeminin Arapça aksanı ile kaleme alınmış dua kağıdını hedef saptırma girişimi olarak nitelendiriyor.

HİÇ YAKIN KORUMA OLMADI

Suikastçı Altıntaş'ın iddia edildiğinin aksine 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir programında görev almadığı ortaya çıktı. 5 Temmuz-17 Ağustos arasında Diyarbakır'da geçici görevde olan Altıntaş, devlet büyüklerinin programlarında ise koruma olarak görevlendirilmemiş. Altıntaş'ın 15 Temmuz'dan sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne geçirildiği kaydedildi.