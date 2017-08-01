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Yakalayıp, köpek muamelesi yapıyorlar!

Irak ordusuna bağlı necis iran askerleri, Musul'da yakaladıkları sivillere insanlık dışı muamelesine devam ediyor.

01 Ağustos 2017 Salı 13:52
Yakalayıp, köpek muamelesi yapıyorlar!

Irak'ın Musul kentinden katliam, işkence, tecavüz haberleri gelmeye devam ediyor. Irak ordusunda yer alan İran'dan gelme necis milisler yollarda yakaladıkları sivilleri ya katlediyor, ya işkence ediyor, yada insanlık dışı muamelelerde bulunuyor.

Sosya ortamda yayılan işkence haberlerinden sonra bölgeden görüntülerin önü kesilirken, son gelen görüntülerde iran milislerinin yolda yakaladıkları sivillere hayvan muamelesi yaptığı görünüyor. Yaşlarına bakmaksızın kendi batıl kanunlarını bile tanımayan insanlık dışı İran askerleri sivillere zorla hayvan taklidi yaptırdı. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:52
  1. Irak
  2. MUSUL
  • firatfirat38 dk önce
    yapmasalar öldürürler
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