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Yakalar yakalamaz çiğ çiğ yedi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan eski bordo bereli Yunus Emre Kutlu doğada hayatta kalabilmenin mümkün olabileceğini barajda tuttuğu çiğ balığı yiyerek gösterdi

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:32
Yakalar yakalamaz çiğ çiğ yedi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan eski bordo bereli Yunus Emre Kutlu, doğada hayatta kalabilmenin mümkün olabileceğini barajda tuttuğu çiğ balığı yiyerek gösterdi.

Suşehri Vadi Doğa Aktiviteleri Kulübü (VADAK) üyeleri doğada hayatta kalınabileceğini çiğ balık yiyerek gösterdi. Birçok etkinliğe imza atan kulüp üyeleri yaptıkları etkinliklerle dikkat çekiyor. Dağa tırmanış, doğa yürüyüşü ve farklı birçok aktiviteye imza atan kulüp üyeleri insanlara örnek oluyor. Yaptıkları etkinliklerde doğayla da mücadele eden kulüp üyeleri zor şartlarda yiyecek bulabilmek için çeşitli yollara başvuruyor.

Vadak Kulübü Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kutlu, Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nda balık tuttu. Ateşin olmadığı yerde balığın pişirilmeden de yiyebileceğini gösteren Kutlu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kutlu, zor şartlarda olsa doğada insanın aç kalmayacağını göstermek için balığı çiğ yediğini belirterek, "İnsanın doğada aç kalmayacağını doğanın insanlara sunduğu nimetlerden biri de balığı avlayıp yiyebileceğini ve insanın hayatını idame ettirmek içinde çiğ balık yiyebileceğini göstermek istedim" dedi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:32
  1. Vadak Kulübü Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kutlu
  2. Suşehri
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