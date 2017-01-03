Yakalanması artık an meselesi

Reina'yı kana bulayan teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Kimliği belirlenen teröristin yakalanması için operasyonlarını sürdüren polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. DEAŞ’lı için çemberin daraldığı belirtilirken, teröristin son bağlantılarını Zeytinburnu’nda kurduğu ve o bölgede vakit geçirdiği belirlendi.

Yakalanması artık an meselesi
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:03
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Ortaköy'de eğlence mekânı Reina'da meydana gelen hain terör saldırısının ardından başlayan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında terörist ile saldırıdan günler önce Zeytinburnu'nda irtibat kurduğu ileri sürülen DEAŞ bağlantılı 2 şüpheli bulunuyor.

ÖZBEK VEYA UYGUR TÜRKÜ

Kimliği belirlenen katilin Türki Cumhuriyetlerden İstanbul'a gelen bir DEAŞ üyesi olduğu netlik kazandı. İlk bilgilere göre teröristin Özbek veya Uygur Türkü olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan teröristin saldırı yöntemi incelendiğinde Atatürk Havalimanı'na saldıran DEAŞ'lı teröristler ile aynı hücreden geldiği tahmin ediliyor.

YARALILARA YAKIN MESAFEDEN KURŞUN

Teröristin katliamı gerçekleştirdiği 7 dakika içerisinde 4 şarjör değiştirdiği ve 120 mermi sıktığı yapılan incelemelerin ardından ortaya çıktı. Teröristin ayrıca seri atışlardan sonra, yaralıların teker teker yanlarına giderek, yakın mesafeden tekrar ateş ettiği tespit edildi.

BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

DEAŞ üyesi teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıkarken, İstanbul polisinin operasyonu aralıksız sürüyor. Dün gece İstanbul'un bazı ilçelerinde de çok sayıda adrese baskınlar yapıldı. Terörist için çember iyice daraldığı belirtiliyor. Terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi. İncelemeler sonucu bağlantıları tespit edilen teröristin, saklanabileceği tüm yerler teker teker basılıyor. Net fotoğrafları ortaya çıkan teröristin üzerinde koyu renkli anorak bulunurken, çekik gözleri ve geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.

 
EtiketlerDAEŞOrtaköy'REİNA SALDIRI
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no name

artik yakalamaniz imkansiz.. bunu bir yere not edin ilerideki gunlerde ratbik edersiniz..diplomatik araçlarıdiplomatik kisileri takibe alın..ozellikle abd ve israilve avrupa..henuz cope atilmamis orgutun her elemani onlar icin kıymetli ..bakın bu terorist sunda intihar bomba eylemi icin gerekli hazırlıklarıicin cia mi dersiniz mossad mi dersiniz avrupami dersiniz ne dersniz değinherhangi bir ulkenin ajanlarinin veya hedefinde muhtemelen coktan ele geçirilmiştir..sadece mit pesinde degil anlıyacağınızcok etkili sas sasyonelbir eylem yapmışmillitan ..butun guvenligi gunlerdir atlatiyor ..bu sonraki teroristoer icin kahramanlik hikayesi malzemesi.. turk polis ve askeri küçükdüşüruluyor bu sonraki terorist icin motive malzemesi ..ve sassasyonel bir eylemdaha bum ..yada baskina gidenlerin agir zaiyati ..duseniize milletiniktidara guven sarsıntını..ve avrupada abd de bingo cigliklarini yakilan pro ve patlatilann champania siselerini ...guvenlik yogun stres icinde çalışıyor.. diger istihbarat örgütleridiyer bir eylem icin bulunmaz elmas degerindeki milatininpesine coktan dusup ele gecirmistirler..iste bize lazim olam simdilikmucize..

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