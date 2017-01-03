Yakalanması artık an meselesi

Ortaköy'de eğlence mekânı Reina'da meydana gelen hain terör saldırısının ardından başlayan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında terörist ile saldırıdan günler önce Zeytinburnu'nda irtibat kurduğu ileri sürülen DEAŞ bağlantılı 2 şüpheli bulunuyor.



ÖZBEK VEYA UYGUR TÜRKÜ



Kimliği belirlenen katilin Türki Cumhuriyetlerden İstanbul'a gelen bir DEAŞ üyesi olduğu netlik kazandı. İlk bilgilere göre teröristin Özbek veya Uygur Türkü olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan teröristin saldırı yöntemi incelendiğinde Atatürk Havalimanı'na saldıran DEAŞ'lı teröristler ile aynı hücreden geldiği tahmin ediliyor.

YARALILARA YAKIN MESAFEDEN KURŞUN



Teröristin katliamı gerçekleştirdiği 7 dakika içerisinde 4 şarjör değiştirdiği ve 120 mermi sıktığı yapılan incelemelerin ardından ortaya çıktı. Teröristin ayrıca seri atışlardan sonra, yaralıların teker teker yanlarına giderek, yakın mesafeden tekrar ateş ettiği tespit edildi.

BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ



DEAŞ üyesi teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıkarken, İstanbul polisinin operasyonu aralıksız sürüyor. Dün gece İstanbul'un bazı ilçelerinde de çok sayıda adrese baskınlar yapıldı. Terörist için çember iyice daraldığı belirtiliyor. Terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi. İncelemeler sonucu bağlantıları tespit edilen teröristin, saklanabileceği tüm yerler teker teker basılıyor. Net fotoğrafları ortaya çıkan teröristin üzerinde koyu renkli anorak bulunurken, çekik gözleri ve geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.