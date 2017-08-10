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Yakalandığını duyan adliyeye koştu

İzmir'de yaşadığı mahalledekilere arabasını, yazlığını sattırıp aldığı paralarla ortadan kaybolan kişinin yakalanıp Karşıyaka Adliyesi'ne getirildiğini duyan mağdurlar adliyeye akın etti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 20:50
Yakalandığını duyan adliyeye koştu

İzmir’de yaşadığı mahalledekilere arabasını, yazlığını sattırıp aldığı paralarla ortadan kaybolan Aydın Y. adlı kişinin yakalanıp Karşıyaka Adliyesi'ne getirildiğini duyan mağdurlar adliyeye akın ederken, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Geçtiğimiz aylarda Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde iddialara göre evini, arabasını, yazlığını satan onlarca vatandaş, tefeci usulü yöntemle fazla para alma ümidiyle yüklü miktarda parayı mahalledeki Aydın Y. adlı kişiye verdi. Çevresinden ve yakınından yüklü miktarda para alan Aydın Y., aldığı paraları fazlasıyla iade edip mahallede güven oluşturdu.

Bunun üzerine daha çok vatandaş kendisine başvurdu ancak Aydın Y. bu defa aldığı paraları geri vermediği gibi bir anda ortadan kayboldu. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaşlar da çılgına döndü.

GERİ DÖN VİDEOSU ÇEKTİLER

Kimisinden 200 bin TL aldığı, kimisinin evini ve arabasını sattırdığı iddia edilen Aydın Y.’ye ulaşamayan vatandaşlar çaresiz kalmış, polise bile gitmeden hep birlikte bir video çekmişti. Sosyal medyada herkesin arkadaş olduğu ve videonun Aydın Y. tarafından görülebileceğini düşünen vatandaşlar, dolandırıcıya geri dönmesi için video aracılığıyla çağrıda bulunmuştu.

Aydın Y. isimli şahıs ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarafından yakalanarak Karşıyaka Adliyesine götürüldü. Aydın Y.’nin yakalandığını duyan mağdurlar da hemen adliyeye akın ederken, zaman zaman gerginlikler yaşandı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, ekipler adliye kapısı önüne set çekti.

Öte yandan, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen abisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 20:50
  1. İzmir dolandırıcılık
  2. Karşıyaka adliyesi
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