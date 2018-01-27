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Yakalanan YPG'li terörist: Beni Türklere verin

TSK ve ÖSO birlikleri 8. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'nın yuvalandığı Afrin ilçesinin kuzeybatısında yer alan Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünde kontrolü sağladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 15:41

Öte yandan TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesindeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi. Operasyonda 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Ali Bekki köyünde yakalanan YPG'li teröristin Arapça "Beni Türklere verin" dediği anlar, kameraya böyle yansıdı. Teröristin bu söylemine, "Sakin ol, zaten Türk askerinin elindesin" diye cevap verildi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 15:41
  1. TSK ve ÖSO birlikleri
  2. Raco
  • 0406040620 dk önce
    Türk askerinin merhametli olduğunu bildiği için böyle diyor
  • vatansever akplivatansever akpli22 dk önce
    afrin ve cerablusta yerel mahkeme kurun ondan sonra idam sehpasını kurun. türkiyede şu aşamada olmuyorsa oraya bu statüyü yerleştirin sayın devlet yetkilileri
  • meçhulmeçhul29 dk önce
    alın kellesini örnek olsun kısasa kısas....
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