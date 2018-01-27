Yakalanan YPG'li terörist: Beni Türklere verin

Öte yandan TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesindeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi. Operasyonda 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi.



Öte yandan, Ali Bekki köyünde yakalanan YPG'li teröristin Arapça "Beni Türklere verin" dediği anlar, kameraya böyle yansıdı. Teröristin bu söylemine, "Sakin ol, zaten Türk askerinin elindesin" diye cevap verildi.