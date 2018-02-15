Edirne'de yakalanan teröristten bomba itiraf: ABD'den gelenler de keleş taşıyor

Terör örgütü PYD/PKK'lı bir terörist, Edirne'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PYD/PKK lehine paylaşımlarda bulunan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla Suriye uyruklu M.H'yi (26) kentte kaldığı evde gözaltına aldı. Edirne Adliyesine getirilen M.H, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

M.H, savcılıkta verdiği ifadede, PYD/PKK'ya nasıl katıldığını anlattı.

"ABD VE ALMANYA'DAN ÖRGÜTE GELENLER VARDI"

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı askerle yaklaşık 8 ay birlikte hareket ettiğini anlatan M.H, daha sonra buradan kaçarak terör örgütüne katıldığını belirtti.

Suriye'deki "Kamışlı YPG kampı"nda ideolojik ve silahlı eğitim aldığını itiraf eden M.H, örgüt hakkında şu bilgileri verdi:

"Kaldığımız kampta PKK'nın elebaşılarından Karayılan">Murat Karayılan ve PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri vardı. YPG kamplarında her yerde bunlar asılıydı. Örgüte ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden katılım oluyordu. Bu kişiler İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi Avrupa dillerini konuşuyorlardı. ABD'den gelenler de YPG üniforması giyip keleş (kalaşnikof silah) taşıyorlardı, örgütte sabit kalmıyor, farklı birliklere geçiyorlardı."

Terör örgütünden kaçarak yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçtiğini anlatan M.H, burada bir süre kaldıktan sonra parasının bittiğini, para kazanmak için tekrar geldiği yoldan Edirne'ye döndüğünü ve inşaatlarda çalıştığını ileri sürdü.