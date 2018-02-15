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Yakalanan teröristler herşeyi tek tek anlattı

Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin açtığı koridorla İdlib'e sızmaya çalışırken esir alınan DEAŞ'lılar ilk sorgularında, rejimden muhaliflere karşı destek gördüklerini söyledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:14
Yakalanan teröristler herşeyi tek tek anlattı

Suriyeli muhaliflerin, Beşşar Esed rejiminin açtığı koridorla İdlib gerginliği azaltma bölgesine girmeye çalışan DEAŞ'lıları sorgusunda, teröristler rejimle iş birliği halinde hareket ettiklerini kabul etti.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriyeli muhalif gruplar rejiminin kontrol ettiği bölgeden, İdlib'e ilerlemeye çalışan DEAŞ'ların bağlantılarını araştırıyor.

Muhalif askeri kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, ilk sorgulamalarda teröristler Hama'dan İdlib'e ilerlemeleri için rejim güçlerinin ve Rusya'nın havadan muhalifleri vurduğunu ancak DEAŞ'ı hedef almadığını anlattı.

Muhalifler, rejim ve destekçilerinin DEAŞ'lıların itiraflarını engellemek için saldırı düzenleme ihtimali nedeniyle teröristlerin yerini gizli tutuyor.

REJİM-DEAŞ İŞ BİRLİĞİ

"İşgalcileri püskürtme" adını verdikleri ortak bir operasyon odası kuran Suriyeli 12 muhalif grup, İdlib'in güney ve doğu kırsalındaki çatışmalarda 400 DEAŞ'lıyı esir almıştı.

Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.

Terör örgütü, 30 kilometre uzunluktaki koridordan İdlib'in içine sokularak Deribiye ve Niha köylerinde konuşlanmıştı.

Rejim ve DEAŞ, İdlib'in güneydoğusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karşı yoğun hava desteği vermişti. 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:14
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