Yakalanan 4 PKK'lının saldırı planı ortaya çıktı

Polis ve Jandarma ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda bir grup PKK'lı teröristin Kobani'den Suruç'a geçip Türkiye'de sansasyonel eylem yapacakları bilgisini alınca ortak operasyon başlattı. Ekipler, Kobani'den sınırdaki Suruç İlçesi'ne geçen adları açıklanmayan 4 PKK'lı teröristi yakaladı. PKK'lı teröristlerin ifadelerinde verdikleri bir evde arama yapan ekipler 1 kilo C4 patlayıcı, 2 el yapımı patlayıcı, 2 roketatar başlığı, 2 tüfek, 1 tabanca ve 15 fişek ele geçirildi. Patlayıcı, silah ve mühimmatlara el konulurken, teröristlerin Türkiye'de sansasyonel bombalı eylem yapmayı planladıkları belirtildi.





GENELKURMAY AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığı da operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:"Şanlıurfa/Suruç’ta icra edilen adli aramalarda, cep telefonu düzeneği ile irtibatlı 2 el yapımı patlayıcı, 1 kilo C4 patlayıcı, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 roketatar başlığı, 15 tabanca fişeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 2 tabanca şarjörü ele geçirilmiştir."

HEDEFTE O İSİM DE VARDI

PKK'lı teröristlerin hedefindeki AK Parti'li yöneticiler arasında Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız’ın da olduğu öğrenildi. Bayram sabahı Suruç’a giden Yıldız’ın suikasta uğramaktan polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu son anda kurtulduğu belirtildi.