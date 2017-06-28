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Yakalanan 4 PKK'lının saldırı planı ortaya çıktı

Suruç'ta dün yapılan operasyonla yakalanan 4 PKK'lının saldırı planı ortaya çıktı. Emniyet'ten yapılan açıklamaya göre; teröristler askeri ve emniyet görevlileriyle AK Parti MYK üyesi İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu parti yöneticilerine yönelik saldırı yapmak üzere Kobani'den Türkiye'ye geldi. Saldırı son anda engellenirken teröristlerin üzerinden ise suikast olayında kullanılacağı değerlendirilen silahlar ve susturucu ele geçirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:01
Yakalanan 4 PKK'lının saldırı planı ortaya çıktı

Polis ve Jandarma ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda bir grup PKK'lı teröristin Kobani'den Suruç'a geçip Türkiye'de sansasyonel eylem yapacakları bilgisini alınca ortak operasyon başlattı. Ekipler, Kobani'den sınırdaki Suruç İlçesi'ne geçen adları açıklanmayan 4 PKK'lı teröristi yakaladı.  PKK'lı teröristlerin ifadelerinde verdikleri bir evde arama yapan ekipler 1 kilo C4 patlayıcı, 2 el yapımı patlayıcı, 2 roketatar başlığı, 2 tüfek, 1 tabanca ve 15 fişek ele geçirildi. Patlayıcı, silah ve mühimmatlara el konulurken, teröristlerin Türkiye'de sansasyonel bombalı eylem yapmayı planladıkları belirtildi.



GENELKURMAY AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığı da operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:"Şanlıurfa/Suruç’ta icra edilen adli aramalarda, cep telefonu düzeneği ile irtibatlı 2 el yapımı patlayıcı, 1 kilo C4 patlayıcı, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 roketatar başlığı, 15 tabanca fişeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 2 tabanca şarjörü ele geçirilmiştir."

HEDEFTE O İSİM DE  VARDI 

PKK'lı teröristlerin hedefindeki AK Parti'li yöneticiler arasında Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız’ın da olduğu öğrenildi. Bayram sabahı Suruç’a giden Yıldız’ın suikasta uğramaktan polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu son anda kurtulduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:01
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  • çağlarçağlar1 sa önce
    beslemeyin kardeşim bunlara en ağır işkenceleri hatta idam eğer suça bulaşmamışsa vicdanlı değil vicdansız olcaksın ne yapıcaksın en ağır işlerde çalıştırcaksın dermanları kalmayana kadar sonrada falaka bak bakalım yapıyormu bu leş köpeklerine köpeğe hakeret oluyor ama,acımıcaksın şer..siz soysuzlar hainler alçaklar her pislik bunlarda...beslemeyin lütfen
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