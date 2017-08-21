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Yakakent’in alt yapısına neşter

SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Yakakent’te gerçekleştirdikleri alt yapı çalışmaları ile ilçenin kanalizasyon sorununa neşter vurduklarını belirtti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:00
Yakakent’in alt yapısına neşter

Samsun’un Yakakent İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay,Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu’nu makamında ziyaret etti. Yakakent Kaymakamı Muhammet Tugay, ilçelerine yapılan alt yapı çalışmalarında dolayı SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu’na teşekkürlerini iletti.

Yakakent ilçesinin Samsun’un şirin ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Kaymakam Muhammet Tugay, “Yakakent ilçesindeki bu alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile ilçemiz daha da gelişecek.SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu altyapı yatırımlarından ve katkılarından dolayı, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ile Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt’a ve SASKİ personeline de teşekkür ediyoruz. İlçemizin en büyük sorunu olan, kanalizasyon problemi de çalışmaların tamamlanması ile sona erecektir” dedi.

Yakakent ilçesinde 1,5 yıldır önce başlayan, 25 milyon liralık büyük bir alt yapı projenin devam ettiğini söyleyen SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ise, “Alt yapı çalışmalarında şimdiye kadar yaklaşık 40 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı tamamlandı. Çalışmalar yoğun tempo da devam etmektedir. Yakakent’teki proje tamamlanıp devreye girdiğinde, çevreye duyarlı modern kanalizasyon sistemi hayata geçecek. Modern bir atık su arıtma sistemi devreye girecek ve Yakakent’te modern yaşantıya katkı sağlayacak. Bu altyapı projesinin tamamlanması ile ilçe daha da gelişecektir” diye konuştu.

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı ile Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’nin 2018 Şubat yılında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Demircioğlu şunları söyledi: “Projede 4 adet terfi merkezi yapılacak.Atıksu Arıtma Tesisi sahasına yapılacak terfi merkezi ile daha sonra şebeke de toplanan atık sular arıtıldıktan sonra, derin deniz deşarjı ile tahliye edilecek. Atıksu Arıtma Tesisi inşaatınınyüzde 90’i tamamlandı. Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandıktan sonra yüklenici firma 1 yıl süre ile işletmesini üstlenecek.”

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:00
  1. Samsun
  2. Demirci
  3. Çal
  4. Yeşilyurt
  5. Yakakent
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