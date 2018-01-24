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Yahudisi, Rum’u destekledi, FETÖ suspus

Türkiye’nin bekâsının söz konusu olduğu Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin çeşitli dini ve etnik gruplardan destek açıklamaları yapılırken, sözde bir cemaatin temsilcisi olan Fetullah Gülen’den tek satırlık açıklama bile gelmedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 03:49
Yahudisi, Rum’u destekledi, FETÖ suspus

Osmanlı’nın milleti sadıka olarak nitelendirdiği Ermenileri temsil eden Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin yanı sıra Türk Yahudi Cemaati ve Cemaat Vakıfları’nın, Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na destek açıklaması yapması, ülkemizin Osmanlı döneminde olduğu gibi tüm inanışların gönül merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’na bir destek açıklaması da Cemaat Vakıfları’ndan geldi. Afrin için yayınlanan özel mesajda, “Cemaat Vakıflarımız olarak Silahlı Kuvvetlerimiz’e, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda başarılar temenni eder, bölgemizde ve dünyada sağduyu, barış, yapıcı işbirliği ve huzurun hakim olmasını dileriz” sözleri yer verildi.

MUSEVİLERDEN DE DESTEK

Afrin operasyonuna destek veren Türkiye Hahambaşılığı Vakfı-Türk Yahudi Toplumu, TSK’ya başarı diledi. Cemaat Vakıfları’nın açıklamasını “Amen” ifadesiyle alıntılayan Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, “Silahlı Kuvvetlerimiz’e, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda başarılar temenni eder, bölgemizde ve dünyada sağduyu, barış, yapıcı işbirliği ve huzurun hakim olmasını dileriz” açıklamasına sahip çıktı.

FETO, DUT YEMİŞ BÜLBÜL GİBİ

Türkiye’nin bekâsının söz konusu olduğu Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin çeşitli dini ve etnik gruplardan destek açıklamaları yapılırken, sözde bir cemaatin temsilcisi olan Fetullah Gülen’den tek satırlık açıklama bile gelmedi. Türkiye’de birçok Müslüman genci kandırarak kanına giren, cemaat yapılanması görünümüyle ihanet çetesi kuran, Pensilvanya’da sığıntı hayatı yaşayan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, Afrin’de terör unsurlarını bertaraf eden Mehmetçik için tek satırlık bir başarı dileğinde dahi bulunmadı. İhanet operasyonları için militanlarına fetih sureleri okutan terörist Gülen, Amerika’nın piyonu olan PYD’nin darmadağın edilmesi karşısında, ABD’nin safında yer almış durumda.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 03:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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