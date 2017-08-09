Yahudileri çıldırtan karar

''Bu karar bir hakarettir ve tarihe aykırıdır. Arafat, Avrupa’nın bugün kurbanı olduğu terörizmin öncüsüdür.'' Belediye, sert tepki üzerine kararı askıya aldı.

Roma Belediye Meclisi, geçen ayın sonunda bir dizi cadde ve parkın adının değiştirilmesine ilişkin karara imza attı.

Bunlar arasında bir parka Yasser Arafat’ın, bir meydana da 2015 yılında vefat eden İtalyaYahudileri Hahambaşısı Elio Toaff’ın adının verilmesi de bulunuyordu.

Ancak Roma’daki Yahudi Toplumu Başkanı Ruth Dureghello, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi’ye sert ifadeler kullandığı bir mektup yazdı.

İtalyan basınında yer verilen açık mektupta, Arafat’ın adının bir parka verilmesi kararını kınayan Dureghello, ''Avrupa’nın İslami kökenli bir dizi terör saldırısının kurbanı olduğu bir dönemde alınan bu karar incitici ve tarihe aykırıdır. Arafat, günümüz terörizminin yaratıcısı olmasa da öncüsüdür ve ödüllendirilen birçok kişinin olduğu gibi, O’nun aldığı Nobel Barış Ödülü de şüphelidir'' ifadesini kullandı.

Roma Sinagogu’na 1982 yılında düzenlenen saldırının ''tetikçisinin'' Arafat olduğunu savunan Dureghello, bu saldırıda 2 yaşındaki bir çocuğun öldüğünü hatırlatarak, “O çocuk, Yahudi, Romalı ve İtalyan’dı. Bu nedenle Arafat’ın adının bu şehirde bir yere verilmesi, kabul edilemezdir; onu kim hatırlayacaksa utançla hatırlamalıdır” diye sözlerini sürdürdü.

Ruth Dureghello, Raggi’ye, “Sayın Belediye Başkanı, Roma şehri, teröristleri mi yoksa kurbanlarını mı hatırlayacağı arasında bir seçim yapmalı. İkisi birlikte mümkün değil” diye seslendi.

Dureghello, aynı meclis kararında, hem Arafat’ın hem de müteveffa Hahambaşı Elio Toaff’ın isimlerinin birlikte geçiyor olmasının, tahammül edemeyecekleri kadar Toaff’ın hatırasına hakaret olduğunu da ekledi.

''HAHAMBAŞININ ADININ BİR CADDEYE VERİLMESİ GARANTİSİ ALDIK''

Belediye Başkanı Virginia Raggi de bunun üzerine geri adım atarak, kararın yeniden gözden geçirilmek üzere askıya alındığını duyurdu.

Elio Toaff’ın isminin de bir meydana verilecek olmasının, kolektif belleğin bir ürünü olduğunu söyleyen Raggi, her iki şahıs için attıkları bu adımın, aslında “barış süreci çağrısı” niyetli olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Ruth Dureghello, Elio Toaff’ın adının bir caddeye verileceği konusunda belediye başkanından garanti aldıklarını da açıkladı.