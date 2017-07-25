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Yahudiler Türbelere girmeye başladı... Yeni oyun peşindeler...

Ürdün polisi Ürdün Petra'da bulunan Hz.Harun'un mezarını ziyaret etmek isteyen bir grup Haredi Yahudiyi türbeden çıkararak ibadet eşyalarına el koydu

25 Temmuz 2017 Salı 16:36
Yahudiler Türbelere girmeye başladı... Yeni oyun peşindeler...

Ürdün polisi Petra bölgesinde bulunan Hz.Musa'nın kardeşi Hz.Harun'un mezarına pazar günü ibadet etmeye giden 20 Haredi (Karedim)'nin dua örtülerine ve eşyalarına el koydu.

Ürdün polisi grubun Petra yakınlarında bir otele geldiğini ve grubun bazı üyelerinin kaldıkları otel odalarında arama yaparak ibadet örtülerine el koyulduğunu söyledi.

Grubun bir kısmı Pazartesi gününün erken saatlerinde Ürdün'de Dışişleri Bakanlığı ve İsrail konsolosu ile görüştü ve olabildiğince çabuk İsrail'e geri döndü. Grubun bir üyesi olan Haham Menashe Zlikah, Kol Hai radyo istasyonuna Ürdün polisinin otel dahil Ürdün'ün herhangi bir yerinde dua etmeyi yasakladığını ve kendilerine dua edenlerin tutuklanacağını söylediğini öne sürdü.

Kudüs'ün Ultra-Ortodoks mahallelerinden Mea Şearim'de yaşayan Haredi Yahudiler, İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklıyor ve askere gitmeyi reddediyor. Devlet tarafından verilen maaşla geçinen Harediler bölgedeki liberal Yahudilerce de hoş görülmüyor.

İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Haredileri temsil eden partilerinde yer aldığı sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.

Hz.Harun'un ölüm yıldönümü, İbrani takvimi Av'ın ilk ayıydı ve bu da pazartesi gününe denk düştü ve grubun Amman'daki olay gerçekleşmeden önce bölgeye gitmesinin sebebinin bu olduğu öne sürüldü.

YAHUDİ GÖREVLİNİN İKİ ÜRDÜNLÜYÜ ÖLDÜRMESİNİN HEMEN ARDINDAN..

İsrail'in Amman Büyükelçiliğinde görevli bir polis, dün elçilik binasında mobilya değişimi yapan bir Ürdünlü'yü kendisini bıçakladığı iddiasıyla öldürdü. Arbede sırasında yaralanan diğer bir Ürdünlü de hastanede hayatını kaybetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir güvenlik görevlisinin arbedede bir Ürdünlü'yü öldürdüğünü açıkladı. İsrail medyası, hayatını kaybeden apartman sahibinin ise yanlışlıkla vurulduğunu kaydetti.

Ürdün polisi, olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulmaya başlandığını, başsavcının bütün detayları incelemeye aldığını açıkladı. Elçilik binası Ürdün polisi tarafından kordon altına alındı.

Ürdün polisi soruşturma tamamlanmadan konsolosluk personelinin binadan çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail'in, Konsolosluk görevlilerinin diplomatik dokunulmazlıkları olduğu için Ürdün güvenlik güçleri tarafından sorgulanmasına karşı çıktığı belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 16:36
  1. Ürdün
  2. İbrani takvimİ
  3. İSLAMİ
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