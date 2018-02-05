Yahudiler rahatsız olsa da Kudüs’e sahip çıkacağız

Önceki cuma günü Kudüs’te bulunan Türk turist kafilesine bir Ermeni’nin tahrikleriyle İsrail güvenlik güçlerince yapılan kötü muameleyi Akit gazetesi sayfalarına taşımıştı. Turist kafilesiyle birlikte zulmü yaşayan Yavuz ailesi, Türkiye’ye döndükten sonra Akit Ankara Temsilciliği’ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Kudüs’te Ermenilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretlerde bulunmasına gözyaşları içinde karşı çıkan ve zalimlerle mücadele eden küçük Hüdanur’un babası Davut Yavuz, bu tür kötü muamelelerin, Türklerin Kudüs’e giderek oradaki Müslümanlara destek vermesinden rahatsız olan İsrail yönetiminin planlı uygulaması olduğunu söyledi.

‘HİÇ KORKMADIK’

Yaşadıklarını anlatan Yavuz, “İlginç bir şekilde kötü muamele, daha Türkiye’deyken, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda başladı. Diğer ülkelere gidecek olan yolculara uygulanan kontrollere ilave olarak İsrail’e gideceklere uçağa binmeden önce bir kez daha arama yapıyorlar. Burada son güvenlik kontrolünü yapan bir kadın görevli, İsrail’e giden vatandaşlarımıza son derece sert, hakaretamiz davranışlarda bulundu. Oraya vardığımızda ise Ben Gurion havaalanında kafilelerden birinin mihmandarı ülkeye sokulmadı. Bunların hepsi Türklerin oraya gitmemesi için yapılan uygulamalar. Ancak biz bunun bilincinde olduğumuz için hiç korkmadık. Her fırsatta yine gideceğiz. Kudüslü Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız” dedi.

Yavuz, olayla ilgili “Eski Kudüs’ü gezerken Türkiye haritasının üzerinde Ermenistan yazılı olduğunu gördük duvarda. Aramızdaki bazı arkadaşlar buna tepki gösterdiler. Birden karşımıza çıkıp, Türkiye’ye, Cumhurbaşkanımıza hakaretler yağdırmaya başladılar. Aramızdaki bazı arkadaşlar sert tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seven kızımız Hüdanur da bu hakaretler karşısında ağlamaya ve tepki göstermeye başladı. Tartışmalar büyüyünce Ermeniler polis çağırdı. Rehberimizi polis almak istedi. Biz vermek istemedik. Rehberimizi 3-4 saat sonra bıraktılar” dedi.

‘İSRAİL’İN TÜRKLERE YAPTIKLARINA AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLMELİ’

Bazı AB ülkelerinde havalimanlarında Türk vatandaşlarına yapılan köpekli aramalara aynı şekilde karşılık verildiğinde hemen uygulamaların sona erdirildiğini hatırlatan Davut Yavuz, “İsrail’in Türk vatandaşlarına yaptığı muameleye de aynıyla karşılık verirsek, onlar da bu çirkin muamelelerden vazgeçmek zorunda kalacaklardır” diye konuştu.