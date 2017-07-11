Yahudiler, Müslümanların evlerini yıkmaya başladı

Kudüs’ün Issawiya kasabasında bir apartman, İsrail işgal güçleri tarafından yıkıldı.

Kudüs’ün Issawiya kasabasında Filistinlilerin yaşadığı bina, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İsrail işgal güçleri tarafından yıkıldı. Görgü tanıkları, binanın yıkılmasından önce işgal güçlerinin binayı çevrelediğini belirtti.

Issawiya kasabasında yaşayan halk ise bu yıkımları kınayarak, yıkımların her gün sürdüğünü belirtti.