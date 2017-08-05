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Yahudiler, Müslümanlara taşlarla saldırdı

Batı Şeria'da iki Filistinli, Yahudi işgalcilerin taşlı saldırısında yaralandı

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:10
Yahudiler, Müslümanlara taşlarla saldırdı

Yahudi işgalcilerin taşlı saldırısına uğrayan iki Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde, iki Filistinlinin Yahudi işgalciler tarafından atılan taşlarla yaralandığı, yaralılardan birinin elinin kırıldığı diğerinin ise kafatasında kırık oluştuğu belirtildi.

Görgü tanıkları da Yahudi işgalcilerin Filistinlilere taşlı saldırının ardından ateş açtığını kaydetti.

El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde yaklaşık 600 Yahudi işgalci yaşıyor ve bunlar bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:10
  1. Yahudi işgalci
  2. Filistin
  3. El-Halil
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