Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yahudiler Müslümanlara saldırdı

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Yahudi işgalcilerin Filistinlilere ait araçlara taşla saldırdığı, bazı Filistinlilerin hafif yaralandığı belirtildi.

06 Şubat 2018 Salı 19:02
Yahudiler Müslümanlara saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'ın batısındaki Filistin topraklarında inşa edilen Dolev igal biriminden bir grup Yahudi, İsrail askerlerinin koruması eşliğinde bölgedeki köylere giden ana yolda toplanarak Filistinlilerin araçlarına ve yayalara taş attı. Olayda yaralanan olmadı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, Batı Şeria'daki İşgal İşleri Sorumlusu Gassan Değles'e dayandırdığı haberde ise Yahudi işgalcilerin Nablus'taki Huvvara kontrol noktası yakınlarındaki araçları hedef aldığı, bazı Filistinlilerin hafif yaralandığı ifade edildi.

Değles, Bracha işgal biriminden Yahudilerin de Nablus'un güneyindeki Burin'de Filistinlilerin evlerine saldırdığını aktardı.

Batı Şeria'nın Selfit kenti yakınlarında bugün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir Yahudi işgalcinin öldüğü belirtilmişti.

Görgü tanıkları, olayın ardından İsrail askerlerinin, Selfit kenti çevresindeki birçok Filistin beldesine baskın düzenlediğini ve kentin giriş-çıkışlarını kapattığını aktarmıştı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:02
  1. Filistin beldesi
  2. Nablus
  3. Huvvara kontrol noktası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye tarihi şok!
    1. ABD'ye tarihi şok!
    2. Tayvan depremle sarsıldı
    3. Assange'dan 'yalan haber' açıklaması
    4. Yunanistan'dan DHKP-C kararı!
    5. En güzel dua nasıl edilir?
    6. Topuk çatlakları ölümcül bir..
    7. Guatemala'da sıra dışı uygulama!..
    8. Camiye saldıran alçak suçunu itiraf etti
    9. Tayvan'da deprem meydana geldi
    10. İbrahim Üzülmez'den taraftara açıklama!
    11. AP'den yeni karar... Dokunulmazlığı..
    12. Bu çocuklar bazılarından daha yürekli
    13. AB'den flaş Türkiye açıklaması
    14. O ülkede şiddetli deprem
    15. Ankara'da yeni kaynak bulundu!
    16. '50 Cent' 2 bin 128 liraya mal oldu
    17. Amerika yalnız: İşte nedeni
    18. Erzurum'da otomobilin bagajından..
    19. CHP hadi bu insanlar için de konuş!
    20. Almanya'da koalisyon anlaşmasında..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor