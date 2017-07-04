Yahudiler Müslüman mezarlığına el koydu

Yerel kaynaklar, işgal belediyesi ekiplerinin mezarlığa kazı çalışmalarında kullanılan ağır iş makineleri getirdiğini bildirdi.

İşgal yönetimi Kudüslülerin ve özellikle de El-Yusufiyye Mezarlığı civarındaki Silvan beldesi sakinlerinin ölülerini söz konusu mezarlığı defnetmelerini yasaklamış ve işgalciler için milli park inşa etmek amacıyla mezarlığa el konulduğunu açıklamıştı.

El-Yusufiyye Mezarlığı'nın Kudüs'te Müslümanlara ait en eski mezarlıklardan biri olduğu ve Şeddad Bin El-Evs, Ubade Bin Es-Samit gibi sahabilerle Kudüs'ün önde gelen şahsiyetlerinden onlarcasının El-Yusufiyye Mezarlığı'nda medfun olduğu belirtildi.