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Yahudiler elektrikleri kesti

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ağvar bölgesinde Filistinlilere elektrik üretimi sağlayan bir elektrik paneline el koyduğu bildirildi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:02
Yahudiler elektrikleri kesti

Ağvar Yerleşim Projeleri Sorumlusu Mutez Beşşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Kuzey Ağvar'daki El-Hamme bölgesine baskın düzenlediğini ve halkın elektrik üretimi için kullandığı bir elektrik paneline el koyduğunu belirtti.

Beşşarat, İsrail makamların Yahudi yerleşim birimlerinin önünü açmak için bu bölgede Filistinlilere ait yapılara izin vermediğini ayrıca elektrik ve su hizmeti almalarını da engelleyerek halkı yıldırmaya çalıştığını ifade etti.

Filistin Dışişleri ve Göçmen Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlere ait mülklere el koyarak, yerleşim birimleri inşa etmeye ve C bölgesini Yahudileştirmeye çalıştığı kaydedildi.

İSRAİL'İN İHLALİNİ KINADI

İsrail'in insan haklarına aykırı uygulamaları kınanan açıklamada, "Bunlar, İsrail'in iki devletli çözüm fırsatlarını yok etme politikalarının açık delilidir" denildi.

Ürdün sınırına komşu ve verimli topraklarıyla bilinen Ağvar bölgesinde 10 bin Filistinli yaşıyor. Beş bini Kuzey Ağvar bölgesinde yaşayan Filistinlilere inşaat ruhsatı vermediği için çinko baraka ve çadırlarda barınıyorlar. İsrail, bu bölgenin Batı Şeria'da kendi idaresinde bulunduğu gerekçesiyle ruhsat vermediği Filistinlilerin yapılarını sık sık yıkıyor.

Ağvar'daki Filistinlilerin sayısı 1967 yılı öncesinde 320 bin iken, İsrail'in uygulamaları sonucunda bu sayının 60 bine düştüğü belirtiliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:02
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