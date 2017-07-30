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Yahudiler de protestoya destek verdi

Ortodoks Yahudiler ise, “Kudüs’te ve dünya çapında Tevrat’a bağlı Yahudiler El Aksa saldırısını ve Filistin’in işgalini kınıyor” ve “İsrail devleti dünya Yahudilerini temsil etmiyor” yazılı pankartlar taşıyarak protestoya destek verdi.

30 Temmuz 2017 Pazar 06:57
Yahudiler de protestoya destek verdi

WASHINGTON - İsrail’in Washington Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, Mescid-i Aksa ablukasını protesto etti ve elçiliğin önünde namaz kıldı.

Aralarında Ortodoks Yahudilerinin de bulunduğu grup, yağmur altında İsrail’in Mescid-i Aksa’ya girişleri sınırlandırması ve bölgede uyguladığı şiddeti protesto etti.

Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP) adlı sivil toplum örgütü tarafından organize edilen gösteride protestocular “İşgal sona ersin”, “Aksa saldırı altında” pankartları açtı.

“Özgür Filistin” sloganları atan protestocular büyükelçilik önünde namaz kıldı.

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Başkanı Haham David Feldman: - “Şu anda attıkları adım ve uyguladıkları şiddet çatışmayı teşvik ediyor. Nefreti körüklüyorlar ve müdahil olan herkes için bir kaosa neden oluyorlar” dedi.

Protestoya destek veren Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Ulusal Direktörü Nihad Avad ise Müslümanların, Hıristiyan ve Yahudilerin birlikte İsrail’in zulmünü protesto etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 06:57
  1. Mescid-i Aksa
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