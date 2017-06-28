Yahudi yerleşimciler tarım arazilerini ateşe verdi
Batı Şeria'da Borin beldesindeki Yahudi yerleşimciler, tarım arazilerini ateşe verdi.28 Haziran 2017 Çarşamba 18:13
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi.
Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un güneyinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin, Borin beldesindeki tarım arazilerini ateşe verdiğini söyledi.
Daglas, alevlerin onlarca meyveli ağaca zarar verdiğini ifade etti.
Filistin Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının söndürülmesi için ekiplerin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sık sık benzer ihlaller gerçekleştiriyor. Nablus çevresinde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.
Kaynak: AA