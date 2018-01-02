Yahudi vatandaştan Erdoğan'a mektup: Size teşekkür ediyoruz...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a;

''Türkiye'deki Yahudi topluluğuna gösterdiğiniz saygı ve topluluğumuzun haklarını koruduğunuz için dünya genelindeki Yahudiler olarak size teşekkür ediyoruz.

Yahudilik dini ile Allah'a karşı çıkan, siyasi biz hareket olan Siyonizm arasındaki farkları gözler önüne serdiğiniz için de size ayrıca kalbimizin en derinlerinden teşekkür ederiz.

Bizler, özgür bir Filistin için dua etmenin yanı sıra çalışmalar yapıyoruz.

Allah, sizi ve ailenizi korusun. Amin...'' (Haber7)