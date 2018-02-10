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Yahudi spekülatör Soros, o ülkeye el attı

Tüm dünyayı karıştıran Yahudi spekülatör George Soros'un şimdi de İngiltere'de BREXIT karşıtlarını fonladığı ortaya çıktı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:20
Yahudi spekülatör Soros, o ülkeye el attı

Moskova’dan Macaristan’a kadar dünya çapında muhalefetleri destekleyen Yahudi işadamı George Soros bu kez de Brexit karşıtlarını fonladığı iddiasıyla gündemde. Soros, parlamento üyelerini Brexit’e karşı oy kullanmaya sevketmekle eleştiriliyor.

Avrupa Britanya İçin En İyisi” kampanyasının başkanı ve eski bakanlardan Mark Malloch-Brown, Soros'un kampanyaya yatırım yaptığını duyurdu. “Vakfı aracılığıyla 400 bin euro yardım yaptı” dedi.

Timetürk’ün çeviri haberine göre Malloch-Brown, parlamento üyelerinin Brexit'I yeniden düşünmesini savunurken, “Parlamentonun çoğu kişisel olarak bekleyiş içinde katı ve yumuşak bir Brexit arasında oylama yapacak gibiler” diye ekledi.

Soros ise 1992'de Bank of England'ı batırdığından ve sterline karşı milyon dolarlık vurgun gerçekleştirerek poundu Avrupa Döviz Kuru mekanizmasından çıkarmaya zorladığı için İngiltere'de sevilmeyen bir figür.

İNGİLİZLERİ YAŞAM ŞARTLARININ KÖTÜLEŞMESİYLE TEHDİT EDİYOR

İngiltere'de Avrupa Birliği'nin şartlarından bağımsız olarak daha fazla istihdam alanı yaratmak ve göçü engellemek isteyenlerin yüzde 52'nin oyladığı Brexit'in karşısındaki çabalarını gizlemeyen Soros, Başbakan Theresa May'in anlamlı bir Brexit yol haritası ortaya koyamadığı için fazla iktidarda kalamayacağını öne sürüyor. İngilizlerin ise şimdilik beklenenden daha iyi durumda olduklarını söyleyerek, paraları değerini kaybeder ve enflasyon yükselirse yaşam şartlarında gerileme olacağını iddia ediyor.

AVRUPA'DAN AYRILMANIN SONUÇLARINI İNKAR EDİYORLAR

Soros, “Bu biraz zaman alacak fakat gerçekleştiğinde eskisinden daha az kazandıklarını anlayacaklar. Çünkü ücretler yaşam pahalılığı kadar artmayacak” diye devam etti. İngilizleri Avrupa'dan ayrılmanın getirdiği finansal uygulamaları “inkar etmekle” suçladı.

87 yaşındaki Soros'un Amerika'daki politik etki izlerini de takip eden uzmanlar Başkan Donald Trump'a yönelik geniş çaplı protesto yapmaları için eylemci grupları fonladığını öne sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 14:20
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