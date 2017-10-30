Yahudi Soykırımı'nı inkar edene çalışma cezası

Macaristan'da mahkeme, İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca kişinin öldürüldüğü Yahudi Soykırımı'nı inkar eden bir kişiyi 300 saat kamu yararına çalışma cezasına çarptırdı.

Budapeşte Başsavcılığının Macar Haber Ajansına (MTI) gönderdiği açıklamada, kimliği açıklanmayan kişinin Yahudi Soykırımı'nın doğru olmadığını savunduğu için 300 saat kamu yararına çalışma cezası aldığı belirtildi.

Sanık, 2012'de düzenlenen bir eylemde yaptığı konuşmada, nasyonal sosyalizm sisteminin suçlarını açık bir şekilde inkar ettiğinden dolayı suçlu bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler, Yahudilere karşı soykırım uygulamıştı. Nazi Almanyası'nın işgal ettiği ülkelerdeki Yahudilerin büyük bir kısmı toplama kamplarına gönderilmişti. Yaklaşık 6 milyon Yahudi, bindirildikleri trenlerde ve toplama kamplarında yaşamlarını yitirmişti.