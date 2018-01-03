Yahudi sermayesi FOX News'in İran provokasyonu!

İran'da 28 Aralık 2017'de Meşhed'de yüksek enflasyon bahanesiyle sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.

Terör devleti İsrail ve yamağı ABD'nin desteğiyle, son 10 yılın en büyük olaylarına sahne olan ülke yangın yerine dönerken, 30'a yakın kişinin hayatını kaybettiği haber veriliyor.

Aralarında hükümete yakın Fars haber ajansının da bulunduğu haber kaynakları, sadece başkent Tahran'da 450 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

İran ile ilgili en provokasyon kokan haberlerden birini, ABD kanalı Fox News geçti. ABD kanalının haberinde, İran'ın dini lideri Hamaney'in endişeli bir şekilde çeşitli siyasi isimlerle bir araya geldiği söylendi.

31 Aralık'ta yapıldığı iddia edilen toplantı tutanaklarının Farsça'dan İngilizce'ye çevrildiği de söylendi. İddiaya göre; 31 Aralık’taki toplantıda isyanın ekonominin her sektörüne darbe vurduğunu ve 'rejimin güvenliğini tehdit ettiği' tutanaklarda yer aldı.

Toplantıda “Dini liderler ve liderlik olay yerine en kısa zamanda gelmeli ve işlerin daha kötüye gitmesini engellemeli. Allah yardımcımız olsun, bu çok karmaşık bir durum ve önceki durumlardan farklı" ifadelerinin geçtiği savunuldu.

FOX NEWS ve YAHUDİ LOBİSİ

Amerikalı medya devi FOX News'in sahibi Robert Murdoch, geçtiğimiz senelerde ABD'deki Yahudi lobisinin en büyük örgütü olan Amerikan Yahudi Komitesi’nde, Ulusal İnsan İlişkileri Ödülü’nü almıştı.

İSRAİL OLMADAN VARLIĞIMIZ SÜRMEYEBİLİR

Ödül sonrası yaptığı konuşmada Yahudi olmadığını belirten Murdoch, "Biz batılılar, İsrail’in Avrupa’nın ve ABD’nin yardımı olmadan varlığını sürdüremeyeceğini düşünürdük. Bu akşam size diyorum ki, belki de İsrail’de teröristlerin başarılı olmalarına izin verirsek biz Avrupalı ve Amerikalılar acaba varlığımızı sürdürebilir miyiz diye kaygılanmaya başlamalıyız." diyerek İsrail karşıtlarını terörist ilan etmişti.

Ayrıca Murdoch, İsrail'e bağlılık yemini ile de biliniyor.